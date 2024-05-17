新聞眼／賴醫師請給台灣一帖執政良藥

從勞保財務危機到農業產銷失衡，再到大學學雜費凍漲衝擊高教，這些攸關勞工老本、農業和教育大業的危機，蔡政府一貫解決招式就是補貼。但撒錢只能短期救急，形式上看似暫時解決問題，卻是凸顯政府無能，僅剩便宜行事的拖延，無法藥到病除。

醫師出身的準總統賴清德，能給台灣一帖執政良藥，還是依舊撒錢治國病？

早從二○一七年、蔡政府上台後隔年，勞保基金即出現當年保費收入首度不夠支應給付的吃老本警訊。這年，蔡政府雖在行政院長林全任內提出勞工保險條例修正草案，但草案隨後送到立法院，賴清德繼任閣揆推動不力，勞保年改無疾而終。

勞保基金就這樣在蔡政府手上連七年入不敷出，而蔡政府僅從二○二○年起由政府撥補勞保基金。補貼雖能表面救急、拖延破產年限，卻無法改變勞保收支持續失衡的結構性問題，勞保財務病兆要根除，勢必得動刀年改，基金財務才能永續、健全。

蔡政府任內也年年撒幣救農產，蔬果漁產歉收要補貼，豐收價格不好要補貼，連雞蛋供需失衡進口也要補貼，更別說遭大陸禁銷，更要撒錢「全民吃鳳梨」、「班班吃石斑」，以致補貼費超支成常態，農漁民、消費者短期雖皆大歡迎，卻是全民埋單。

補貼惡果更對長期農業體質、農產韌性毫無幫助，反致產銷失衡無限惡性輪迴，農漁產抗災抗蟲害、抗市場變動的體質、多元外銷路徑的開發，還是脆弱。

解凍大學學雜費，校長們更從蔡政府上台疾呼到下台，喚來的卻是今年起補助私立大專院校學生學雜費，學校收進的錢一樣，經費不足仍是高教發展一大絆腳石。

共通問題都在民粹治國，民粹背後是政府無能。民進黨怕心中最軟的勞工、農漁民、年輕人跑票，所以不敢勞保年改、不敢調漲學雜費，也不能讓農民賠本。但補助固選票僅是一帖麻藥，病痛暫消，結構性病因卻仍深存，勞保虧空、高教品質惡化、農漁產體質脆弱的惡果，最終還是勞工、農漁民和年輕人承擔。