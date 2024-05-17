賴政府新挑戰／教改困境 學者：檢討108課綱、私校退場機制

蔡英文執政八年，留給國教老師專業自主權愈來愈弱勢、一○八課綱的難題；高教則有私校退場及陸生招生等衝擊。學者建議，賴政府應深度檢討課綱，檢視私校退場條例與專輔機制，正視大學學雜費調整問題，陸生招生則可做為準總統賴清德改善兩岸關係的一步活棋。

實踐大學前校長、靜宜大學監察人陳振貴說，今年適逢教改卅年，當年廣設高中大學如今面臨少子化帶來的私校退場、整併與轉型困境，尤其對教師與職員失業的積極安置與救濟，政府須加強作為。

全國私校工會理事長吳忠春也提到，賴政府應更用心輔導私校轉型與退場，重新檢討私校退場條例與專輔機制。

大學學雜費長年凍漲，不利大專經營。陳振貴說，賴政府應徹底檢視學雜費調整問題，配合政府的獎補助措施，硏議具前瞻性的學雜費調整方案。

陳振貴說，兩岸政策看起來極可能會「蔡規賴隨」，雖然它一半由陸方決定，近來各種跡象也顯示大陸對開放陸生赴台正醞釀中。它是賴清德改善兩岸關係的活棋，就看賴總統如何取捨決定。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，賴清德應深度檢討課綱，並召開「以終為始」的課綱檢討會議，從師培和升學制度全面檢討。

全教總文宣部主任羅德水說，蔡政府不斷強化對學權與家長選擇權的保障，教師專業自主權相對弱勢，如何重建親師生互信關係，是賴政府挑戰。