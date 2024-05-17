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賴政府新挑戰／農業產銷失衡 專家：需提升AI與智慧農業

聯合報／ 記者李柏澔／專題報導
農業調節靠補貼 超支成常態 製表／李柏澔
農業調節靠補貼 超支成常態 製表／李柏澔

蔡政府執政八年，撒幣補貼產銷失衡成了農業遺毒。從農委會時代到組改後的農業部，長期的宣傳、產銷調節緊急處理預算居高不下，甚至決算超支，但農業產銷失衡卻未解決。專家指出，台灣應在ＡＩ和智慧農業投入更多科研經費，假如仍是老舊觀念主導農業，產銷失衡永遠不會消失，高額的補助也不會有退場的一天，這是新政府的肩上重責。

審計部指出，二○一七年至二○二一年農業發展基金「農產品產銷調節緊急處理計畫」，決算數常態性遠大於預算數，幾乎每年超支，二○一九年甚至超支三倍以上，但補貼調節半天，香蕉、柑桔、紅龍果、文旦柚、鳳梨、芒果等仍連年產銷失衡。近年因不少農漁產品無法赴陸，農業部祭出高額出口運費補貼到其他海外市場，最高每公斤補助一○五元，挨批運費比水果貴。

陳李農改團隊執行長李武忠表示，補貼應是政策性補貼而非沒有退場機制，氣候變遷帶來的天然災害愈發嚴重，ＡＩ與智慧農業的技術都要提升，數位時代對大數據的基本資料收集和分析都是基本功，如果台灣農民還是依照老舊觀念耕作，加上農業主管機關仍編列大量預算收購，國內產銷失衡絕對不會消失，產銷調節經費也會居高不下，更遑論國際競爭力

氣候變遷 競爭力 紅龍果 芒果 農業部

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