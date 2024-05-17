賴政府新挑戰／勞保財務黑洞 「不同世代 都得付出代價」

多位學者建議賴政府，勞保財務黑洞不可能都靠政府撥補，可由政府舉公債等方式扛舊債，甚至可建立「儲備基金」；但調高費率仍無可迴避（繳多），所得替代率也應分段降低（領少）。學者建議可切割新舊制，年改後新制費率重新合理制定，同時調整舊制給付。但年改大刀無論怎麼揮，勞工免不了衝擊。

台大社工系副教授傅從喜說，勞保制度有兩大失衡，一是採未足額提撥，但該制度只適用人口結構平衡時，如今高齡化、少子化，人口結構已愈來愈失衡；其二是低保費費率、優渥給付的對應失衡，現在年輕人繳的保費，都用在支應退休世代的給付，造成年輕世代不抱期待。

傅從喜主張切割新舊制，過去制度的不足額由政府籌措公債、特別稅等其他財源處理，年改後新制繳的保費合理調高，作為自己未來退休儲備，而非承擔上一代債務；為免產生世代剝奪感，舊制給付也須調降，切割、改革並進，不同世代都須付出代價，制度才能永續。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁說，勞保財務黑洞不可能都靠政府撥補，第一步是設置專款專用的儲備基金，舉公債補勞保財務破洞，調高費率幾乎無可迴避，勞工退休保障不能只靠勞保，若第一層勞保少了，可提高勞退金提撥率，從第二層保障補上。

勞保局前局長羅五湖說，最理想是調整到成本費率，他曾提出費率慢慢調高至百分之十八，但因年改又多拖了十幾年，如今已沒有逐年調高的時間。另他也建議，舊債由政府慢慢補貼；老年年金平均月領近一點九萬，已領很少，但給付降太少，對減緩財務壓力幫助也不大，建議所得替代率分段降低，以投保薪資三萬元作切點，三萬以下維持現行給付率百分之一點五五，三萬以上就要減，這是所得重分配概念。

郝充仁認為，應重新定義勞保年改僅是社會安全體系改革的一環，拉高層級邀跨部會討論，納家庭主婦、軍公教勞農等利益關係人一併考量，分階段改革，逐步讓勞保、國保銜接，讓各種年金制度水準齊一，長遠應朝向建立基礎年金。