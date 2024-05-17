賴政府新挑戰／勞保財務危機 引爆迫在眉睫

勞保基金上次精算報告示警基金二○二八年恐用罄，蔡政府八年面對勞保財務黑洞卻一路拖字訣，爛攤子將由賴政府接下。勞團狠酸，蔡政府僅從二○二○年起由政府撥補基金，卻未見具體改革，勞保潛藏債務高達十二兆八七二億元，基金虧空「未爆彈」引爆時間迫在眉睫。

勞團批評，蔡政府二○一七年曾提出勞保年改方案，賴清德當時是行政院長，卻尸位素餐，勞保年改最後石沉大海，對於即將上任的賴政府未來能否具體解決勞保財務問題，勞團表示，沒有信心。

蔡總統八年前上任信誓旦旦聲稱年改「現在不做，馬上就會後悔」，但僅軍公教年改在激烈反彈聲中完成，勞保年改卻遲無下文。蔡總統去年十月國慶演說提及，雖然還沒走完年金改革的最後一哩路，但從二○二○年起，陸續編列了二六七○億元預算撥補勞保基金，期盼下一階段勞保財務的改革，能夠在穩定的財務基礎上、在社會的理性對話中，凝聚共識、穩健進行。

二○二○年起到今年，蔡政府以公務預算、甚至疫後特別預算共撥補二五七○億元，加上近兩年基金投資績效加持，像去年投資賺進一千一百億元，連七年入不敷出的勞保基金，才勉強維持住水位。

勞保基金入不敷出 撥補擴大 製表／葉冠妤

全國產業工會秘書長戴國榮認為，持續撥補只是救急，讓基金在二○二八年大難臨頭前不至於出現赤字嚴重的假象，「就是拖字訣」。工鬥成員、桃市產總秘書長魏豫綾也說，「撥補只是延後面對問題」，但隨著高齡化、少子化的人口結構更趨明顯，勞保財務只會愈來愈危急。

戴國榮說，蔡政府除了努力撥補，其他改革面向都沒處理，甚至連將撥補入法（勞工保險條例）都沒有，形同沒有白紙黑字保障的非永續來源，何況基金投資運用有賺有賠，是不穩定變數。

魏豫綾呼籲，當年賴院長未落實執行勞保年改方案時，如今晉身總統大位，不能再無所作為，更不能只拿出撥補一招。

因高齡化，勞保老年年金請領人數從二○一四年至二○二三年，十年間增加一一二點七萬人，投保人數卻僅增加四十七點三萬人，勞保去年收支逆差達近四四六億元，現金流量驟降。截至去年底，勞保潛藏債務高達十二兆八七二億元，單去年就暴增六千多億元。