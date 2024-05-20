賴清德和蔡英文就職典禮有何差？國宴首移台南 細節藏這些意義

我國第十六任總統暨副總統就職典禮20日登場，蔡英文結束8年任期，賴清德總統雖然打破「8年魔咒」守住政權，但面對國內朝小野大與緊張兩岸情勢，仍有許多挑戰待解決。以下，《聯合新聞網》為您整理2024年520就職典禮，以及當晚首度移師台南的國宴重點。

520總統就職典禮 重點一次看

我國第16任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴今天上午9時許在總統府宣誓就職，賴清德、蕭美琴宣誓就職後，正式成為中華民國正副總統，卸任總統蔡英文步出總統府，蕭美琴一度拭淚，蔡英文則微笑上前和她握手致意。

「我年輕的時候，立志行醫救人。我從政的時候，立志改變台灣。現在，站在這裡，我立志壯大國家！」

賴總統就職演說延續今年1月13日勝選感言的基調，闡述台灣民主歷程在經過人民嚴格檢驗後，他會帶領執政團隊承先啟後、迎向未來，繼續在正確道路穩健前行，呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。

賴總統表示，要打造民主和平繁榮的台灣，不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮。

根據外交部統計，今年520總統暨副總統就職典禮共有51團、總計508位外賓參加，邦交國訪賓中，有元首團八團、副元首團一團、外長團一團、特使團二團，我友邦中以史瓦帝尼王國共120人賀團最多，其中包含國王恩史瓦帝三世暨王妃。

此外，美國派遣由跨黨派前政府官員組成的代表團，有白宮國家經濟會議（NEC）前主席狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）以及現任AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）；除上述賀團，美前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）表示以個人名義參加典禮。

另外，日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」31名國會議員，也參加520就職典禮，人數創歷年新高。

中華民國第16任總統、副總統就職典禮今天舉行，卸任總統蔡英文（左）與新任總統賴清德（中）、副總統蕭美琴（右）在慶祝大會舞台向民眾致意時，蕭美琴以右手拭淚。記者林伯東/攝影

賴清德重回本命區 總統就職國宴首度移師台南

從立委、市長到總統，台南可說是賴清德從政生涯的啟蒙點，舉辦國宴的福爾摩沙遊艇酒店，更是賴擔任台南市長第1個簽約的旅館BOT案，此外，「台南400」活動如火如荼進行中更別具意義。

此外，國宴菜單共有八道主菜，菜色理念融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」六大關鍵詞展現出台灣五大族群，閩南、客家、外省、原住民、新住民的風味與文化脈絡交織。

賴清德曾自爆，跑行程時靠全糖珍珠奶茶「續命」，今年國宴更將茶の魔手珍奶端上桌，但為響應「減糖生活」，福爾摩沙遊艇酒店總監楊福強透露甜度調整為「3分糖」，茶の魔手則表示實際甜度為「1分糖」。

除了珍奶端上國宴大堂，當晚表演將透過AI技術，重現已故寶島歌王文夏與年輕歌手李竺芯跨時空合唱，而且是文夏生前從未唱過的「晚安台灣」，可謂今年國宴的一大亮點。