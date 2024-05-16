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戰機呼嘯總統府上空 520空中全兵力預演明天登場

中央社／ 台北16日電

520總統副總統就職典禮將至，國軍明天將於上午6時許，進行第2次就職典禮空中全兵力預演，屆時陸海空3軍各式定翼機、旋翼機飛越總統府上空。軍方人士指出，目前天氣預報良好，民眾應有機會一睹風采。

中華民國第16任總統、副總統就職典禮5月20日舉行，當天除有相關表演節目，國軍亦出動陸、海、空軍的各型軍機，飛越總統府上空致敬三軍統帥。軍方已於15日舉行首次全兵力預演，明天將舉行第2次全兵力預演，19日下午則合併大會預演，進行最後一次全兵力預演。

依據規劃，明天的第2次全兵力預演，在時序和參演兵力，都比照15日的首次全兵力預演；首先由空軍F-16V戰機、IDF經國戰機，以及陸軍UH-60M所組成的天候觀測機，分別於明天早晨6時30分、6時40分飛抵目標區，這將是大台北地區民眾所聽到的第一波軍機聲響。

隨後，7時9分國旗梯隊登場，陸軍出動1架CH-47SD契努克運輸直升機吊掛長18公尺、寬12公尺的巨幅國旗，由2架UH-60M黑鷹直升機護衛組成國旗小隊，後方依序有3架AH-64E阿帕契攻擊直升機、3架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，以及3架海軍S-70C反潛直升機各自編隊組成旋翼小隊，跟隨國旗小隊飛越總統府前方上空。

快速梯隊在7時23分左右，由5架F-16V（blk20）戰機、5架IDF經國戰機、5架幻象2000-5戰機與象徵國機國造的5架勇鷹新式高教機，依序組成5機編隊由北向南飛越總統府前方上空。

空軍雷虎小組將於7時29分壓軸，5架AT-3教練機，自總統府後方由西向東飛越總統府上方，施放藍、白、紅3色彩煙，場面壯觀。

戰機 總統府 黑鷹直升機

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