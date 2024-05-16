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談賴清德520演說 夏立言：陸方應至少希望「沒有意外」

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
國民黨副主席、前陸委會主委夏立言（左）表示，陸方應至少希望賴的演說沒有意外，而民進黨元老、前海基會董事長洪奇昌（右）說，賴應會延續總統蔡英文在2016、2020年就職演說範疇。記者陳政錄／攝影
國民黨副主席、前陸委會主委夏立言（左）表示，陸方應至少希望賴的演說沒有意外，而民進黨元老、前海基會董事長洪奇昌（右）說，賴應會延續總統蔡英文在2016、2020年就職演說範疇。記者陳政錄／攝影

準總統賴清德將於520就職典禮上發表演說，民進黨元老、前海基會董事長洪奇昌16日表示，他應會延續總統蔡英文在2016、2020年就職演說，和賴清德自己在當選當天所發表的言論範疇；國民黨副主席、前陸委會主委夏立言說，希望賴「至少會按照蔡英文」的論述，並指不認為陸方有太高期望，但至少會「希望沒有意外」。

新政府與兩岸關係新局面研討會16日在台北舉辦，洪奇昌、夏立言是在提問環節，和會後受訪時，做出上述表示。回顧蔡英文兩次就職時，就兩岸論述曾說尊重1992年歷史事實，政府會按照憲法和兩岸條例處理兩岸事務，以及對於兩岸關係，重申和平、對等、民主、對話8字箴言。

夏立言說，希望賴清德至少會按照蔡英文的論述，這樣「就很穩定了」，否則像賴之前稱憲法是災難等言論，「對他也不是很好」。

夏立言說，若520後，賴能做出善意的回應，例如開放團客赴陸，盡快解決金廈漁船案等，善意不斷累積起來，兩岸仍會有一些有限的互動，但官方互動還是不太可能。

至於大陸可能會如何看待賴清德，夏立言認為，「我不認為他們（指大陸）有什麼太高的期望」，但至少會希望「沒有意外」。

洪奇昌表示，賴清德應會延續蔡英文在2016、2020年就職演說，和賴清德自己在當選當天所發表的言論範疇，同時呼籲國內更多的團結。

洪奇昌說，對於兩岸，希望是有次序的開放，優先開放的應是專業交流，和各類文化交流，再來是觀光旅遊，相信陸委會和海基會未來應扮演更多這方面的角色，逐步建設性的開放。但他補充，這當然需要大陸同樣有善意回應。

參加同場研討的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農則表示，最核心的問題，還是在中國威權的專政政權，若中國哪一天有機會多元、有機會開放，我相信這對兩岸的關係絕對是有幫助的。他說，希望台灣有更多人可以願意一起思考，特別是在中國有影響力的人，有沒有辦法協助讓他們走上民主的道路。

夏立言 蔡英文 賴清德

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