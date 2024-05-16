政院惜別茶會 張景森喊考街頭藝人邀陳建仁打賞

行政院長陳建仁上午率內閣總辭，行政院下午舉行惜別茶會。行政院政務委員張景森說，人生沒有不可能，他正努力拚考取街頭藝人，屆時會邀請陳建仁等一起來淡水捷運站外打賞。

520政權將交接，行政院會上午通過內閣總辭案後，陳建仁下午率領行政院副院長鄭文燦、發言人林子倫、副秘書長何佩珊、政務委員林萬億、鄧振中、張景森、吳政忠、張子敬等院本部官員出席行政院惜別茶會。

張景森致詞時表示，這幾年想方設法找教練鍛鍊體能，今早5公里已經跑進25分鐘，算是跑者級，結果被友人吐槽說解放軍標準23分鐘，還要再努力，他會力拚比解放軍快10秒。他還說，近半年開始學倒立，目前可以爬牆倒立甚至離牆，教練甚至想教他後空翻，因為未來若要考取街頭藝人只有一項才藝很難看，他還想乾脆加練芭蕾。

他表示，他的人生沒有不可能這件事，但關鍵只要有長官支持，而非一句話就否定，像是當年前總統陳水扁若跟他說不可能，今天就沒有台北101；若當年行政院長游錫堃講不可能，就不會有員山子分洪道；若總統蔡英文、前行政院長賴清德說不可能，今天的大潭天然氣接收站外推方案也不可能被採納。

張景森說，未來考取街頭藝人以後，考慮在淡水捷運站公演，屆時會邀請陳建仁等來打賞，「我的人生沒有不可能這件事，大家淡水捷運站再見」。

鄧振中致詞時感謝辦公室人員一路支持、協助，也頻頻爆料。他說，過去跟總統蔡英文開會總會擔心報告內容有沒有錯，但若陳建仁在場就永遠不用擔心，因為陳建仁會中會頻頻點頭微笑，蔡總統一看到陳建仁反應不錯後，也就不會多說。

他還說，鄭文燦評論什麼事情都和緩、中肯，可說是最受外國駐台代表喜歡的副院長，美國在台協會處長孫曉雅等人都很喜歡鄭文燦。

林萬億則說，蔡總統推動年金改革時，陳建仁是召集人、他是副召集人，兩人共事時間長，當時面對蔡總統下達改革達標指令時，都能感受到陳建仁溫暖堅定的力量；他也提到，加計2007年，他在行政院資歷約9年，占了教學與公職期間超過1/4，很珍惜這段時光。

吳政忠表示，過去一年，台灣與德國、法國、加拿大、澳洲簽了4個部會層級的跨國科技協議，可見在大家努力下，台灣的科技被世界看見，也因此台灣必須在浪頭上面努力更進一步。

他提醒，晶創台灣方案10年布局一定要繼續做，不只半導體產業，台灣未來一定要將生成式人工智慧以及晶片技術運用至百工百業之中，讓食、衣、住、行各產業都要用到，持續在世界引領風騷。

何佩珊說，感謝8年前蔡總統給她機會，才能從立法院專業幕僚到行政院服務，行政院帶來很多成長與宏觀視野，也學習到跨部會整合，「這次才有勇氣跳入下一個火坑」。

她也笑說，已與行政院員工相處8年，但陳建仁上午頒發功勳獎章時卻沒有她，「為什麼沒有我呢？因為我已經在這裡8年，而且是最久的一位副秘書長」。

林子倫則說，時常聽陳建仁致詞、演講，最有印象是陳建仁曾說京都有個「建仁寺」，其中有個兩足院代表「慈悲、智慧」。他表示，陳建仁就是用這個精神帶領內閣，帶領國家往前走，很榮幸能有機會在旁學習，這是人生最大的養分。