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蕭美琴維安代號「安平」 賴清德沿用「萬里」

中央社／ 台北16日電
正副總統當選人賴清德（左）、蕭美琴（右）將於20日就職。圖／聯合報系資料照片
正副總統當選人賴清德（左）、蕭美琴（右）將於20日就職。圖／聯合報系資料照片

正副總統當選人賴清德蕭美琴20日就職，在維安代號部分，賴清德預計沿用副總統任內的「萬里警衛室」代號；知情人士透露，蕭美琴將選用「安平警衛室」，源於台南安平是台灣第一個國際化的地方。

台灣民主化後，歷任總統、副總統的警衛室維安代號，多選擇與官邸位置或是出身背景有關，如前總統李登輝為「大安」、前總統陳水扁為「玉山」、前總統馬英九則是「中興」，總統蔡英文為「永和」。

歷任副總統的警衛室代號，前副總統李元簇為「崇實」、前副總統連戰為「敦化」、前副總統呂秀蓮為「仁愛」、前副總統吳敦義為「和平」，前副總統陳建仁一開始選定「聖家」，後來則改為「平安」。

國安局特勤中心曾表示，警衛室代號取意不同，往往展現當時國情、執政權輪替，以及歷任總統的治國風格與理念。

蕭美琴 賴清德 馬英九

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