召開最後一次院會後…政院下午辦惜別茶會 吳政忠籲晶創計畫一定要做

行政院16日舉辦惜別茶會，會中院長陳建仁指出，當我們每一個點燃自己，照亮台灣時，就能讓台灣閃閃發光變成了世界上的珍珠，他也用在新冠疫情期間，台灣人不僅防疫成功，經濟也成功，讓全球看到台灣的無限可能。

520新舊政府交接在即，陳建仁今日上午在行政院召開最後一次院會，並與行政團隊拍攝了畢業照。隨後下午也在政院舉辦惜別茶會，會中他除了先是感謝政院每位同仁這段時間的努力外，也細數自己在這段時間做了哪些政策推動，並強調政院最重要的工作就是跨部會協調，舉例來說，當時進口雞蛋問題如果沒有靠跨部會協調就無法達成，另外普發現金6,000元也是同樣需要各部會齊心協力一起才能完成。

陳建仁說，只要大家同心協力、團結一心、互相信任、彼此合作才能夠把行政院的工作做好，另外，他也提到當年在被蔡總統徵詢搭檔參選總統大選時，他就說他要當「地上的鹽、世上的光」成為一根小蠟燭，點燃自己來照亮台灣，而實際上每個人的能力有限，但如果2,300萬個台灣人都成為蠟燭點燃自己，照亮台灣時，就能讓台灣閃閃發光變成了世界上的珍珠，這點在新冠疫情時就能看到，台灣人不僅防疫成功，經濟也成功，讓全球看到台灣的無限可能。

另外，行政院發言人林子倫則表示，很榮幸一年多前可以加入內閣團隊，是畢生最高榮幸跟驕傲，一起走過很多路。他笑說，陳建仁應該是致詞最多院長，截至昨日，行政院發了逾970則新聞稿，開了77場記者會，明日還要到阿里山視察，19日下午也還有行程。他說，過去在學校教公共政策，屬於學院派，來到行政院後發現「教科書很多要重新改寫」，相信在行政院的經驗是人生最大養分，往後會帶著陳建仁慈悲跟智慧，繼續溫暖向前行。

負責我國推動經貿事務的政委、經貿辦總談判代表鄧振中則表示，經貿辦在八年前以「轉學生」姿態從經濟部過來，受到許多幫忙，很高興最後階段是由陳建仁領導，也很高興自己能退休。

科技政委、國科會主委吳政忠則提到，在行政院八年的時間，念了四年大學、四年研究所，「已經拿到博士」，未來要回到民間做人民「頭家」。他認為，過去八年是台灣科技跳躍的八年，隨著AI、低軌衛星、生技產業、量子科技等陸續出來，讓台灣被全世界看見。

吳政忠也提到，他任內完成德國、法國、加拿大和澳洲與我國的科技協議，讓世界看見台灣科技是一則以喜一則以憂，「憂的是在浪頭上要更進一步」。他更呼籲晶創台灣的十年布局一定要做，善用生成式AI跟晶片技術，放到百工百業，不能只放在半導體，而是在食衣住行育樂等產業都需要，一旦放入，台灣在全世界可以帶領風騷。

此外，經歷四任行政院長的行政院副秘書長何佩珊致詞時則是先笑稱，早上陳建仁在頒發功勳獎章的時候，想說為甚麼沒有自己，因為自己是待最久的一位副秘書長，很榮幸八年前有這機會，蔡總統給了自己這個機會，從立法院專業幕僚來行政院當立法協調工作，很驕傲在行政院認識了很多同仁，大家都很專業，是她的後盾，讓她好好把行政立法協調做好。

何佩珊也提到，行政院給了她很宏觀視野，協助跨部會協調，「才有勇氣踏入下個火坑」，她還說「如同院長所說是去唸研究所，還沒辦法畢業」，希望在行政院同仁加持下走的更穩、更久。