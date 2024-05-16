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賴清德520就職典禮 韓外交部：將由駐台代表出席

中央社／ 首爾16日專電
南韓外交部今天表示，將由駐台北代表部代表出席20日的台灣總統就職典禮，不會另外派遣代表團。圖／聯合報系資料照片
南韓外交部今天表示，將由駐台北代表部代表出席20日的台灣總統就職典禮，不會另外派遣代表團。圖／聯合報系資料照片

南韓外交部今天表示，將由駐台北代表部代表出席20日的台灣總統就職典禮，不會另外派遣代表團。

南韓外交部官員今天向媒體表示，沒有派遣使節團出席520總統當選人賴清德就職典禮的計畫，「過去也一直都是由駐台北代表部代表出席」。

中國外交部長王毅日前與南韓外交部長趙兌烈會談時，要求南韓政府尊重一個中國、慎重處理涉台問題等，展現對南韓政府立場的重視。韓媒分析指出，南韓政府對這次台灣總統520就職典禮的態度，可能影響韓中雙邊會談是否舉行。

在美國宣布將由前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）等多名前任政府高官組成的跨黨派代表團出席賴清德就職典禮後，南韓在保守派重掌政權後明顯轉向親美的尹錫悅政府是否會有不同表現，也受到媒體關注。

但南韓政府高層官員仍表示，南韓政府維持1992年與中國建交以來尊重一個中國的立場，預計將於月底舉行的韓中日峰會一事，不會受到是否派遣代表團赴台影響，中國當局也未就此事對韓方施壓。

南韓政府1992年與中國建交同時與台灣斷交，此後未設大使館，而是以常駐代表部做為外交溝通窗口。這次520就職典禮除駐台北代表外，「韓－台國會議員親善協會」會長、南韓執政黨國民力量議員趙慶泰預期也將應邀出席。

南韓 外交部 尹錫悅 賴清德 520

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