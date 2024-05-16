賴清德520就職將演說 前海基會董座：北京不能單方面期待

準總統賴清德將於520就職並發表演說，兩岸論述備受關注。前海基會董事長洪奇昌16日表示，北京應該認知到，不能單方面期待台灣領導人，說出符合中方政治意識的「政治語言」，但他也強調，兩岸應降低對抗螺旋，找到彼此善意，相信賴會是「非常務實」的國家領導人。

新政府與兩岸關係新局面研討會16日在台北舉辦，邀國民黨副主席、前陸委會主委夏立言，國民黨立委陳永康、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農和洪奇昌擔任主講人。

對於賴的就職演說，洪奇昌坦言，「大家都在等下禮拜一他怎麼說，北京也一直在期待他能說出什麼」，但北京也應該要認知到，不能單方面期待台灣領導人，說出符合中方政治意識的政治語言，因為那不符合台灣民主憲政體制。

洪奇昌說，我們政府的正當性是來自每四年的授權，必須符合多數民意，對台灣現況的理解，基礎來自中華民國憲法和兩岸關係條例，如何在此架構下重啟對話，「是有它的階段」。

洪奇昌也表示，他一再呼籲，兩岸應降低對抗螺旋，找到彼此的善意，相信賴清德會是一個「非常務實」的國家領導人，「會展現他的決心」，不管是在兩岸、政治、健康、民生等，「這都是他（賴清德）必須實現的承諾。」

對於賴清德曾自詡「務實台獨工作者」，洪奇昌提到，每當民進黨領導人上任時，外界都很緊張憂慮，但最後都不必然成為事實，例如陳水扁時期仍推動兩岸逐步對話交流，蔡英文就職時，也談到尊重1992年歷史事實，政府會依據憲法和兩岸條例處理兩岸事務等。

就蔡當時的發言，洪奇昌說，「我覺得這是我方釋出的理解和善意」，但對方是否也認同，善意還需要雙方不斷慢慢堆積。他也坦言，這一段時間兩岸似乎是對抗螺旋往上、善意螺旋往下，能夠先做的就是風險控管，確保我們做為一個民主國家，和基本該有的尊嚴跟生存的權利，「這是我們政府必須要做的。」

至於兩岸交流如何重啟，夏立言表示，雙方一定要有一個共同對話的政治基礎，到目前為止，最好的仍是「九二共識」，同時，雙方應降低有形無形阻礙，例如人民往來、航班尚未完全恢復和反滲透法，及我方學者到大陸也有人受到騷擾等。

夏立言強調，儘管兩岸問題不容易，也暫時不能解決，但必須有效管控，兩岸領導人都不應該認為，自己有能力去解決兩岸問題，但都應該有責任維持和平、避免戰爭、持續交流，增進互相了解，往安定繁榮的方向發展。