鄭文燦爆秘辛 龔明鑫轉秘書長是因為...「好像不用備詢」

陳內閣今天總辭，行政院下午惜別茶宴，副院長鄭文燦大爆秘辛，他細數每人工作亮點，講到政委龔明鑫推動前瞻計畫、雙語國家、地方創生、淨零轉型時，他說，龔明鑫將轉任行政院秘書長，他曾問龔明鑫「為什麼要當秘書長」，龔明鑫回答，「秘書長好像不用備詢」。他笑稱，秘書長工作沈重，但相信龔明鑫可以勝任。

鄭文燦當行政院副院長一年半，他說，行政院長陳建仁是聖騎士，做事既科學又理性，是來自背後堅強的意志，也因此決策背後有價值感、也有方向感，跟著陳建仁做事他很有感覺，他對陳建仁的情緒波動也最了解，他從沒看過陳建仁生氣過，「有些同仁都不知道院長已經不高興了」。

鄭文燦形容政委們各個臥虎藏龍，例如林萬億很「耐磨」，扛起少子化、長照、社安網，具有細心又有執著的社會投資理念；吳政忠非常有使命感，科技領域廣、什麼都要懂，也還是念念不忘青創計畫；張子敬公務員生涯久，是環境議題的「活字典」，直到最後一刻還在處理循環經濟法，關注淨零轉型、碳費時程、氣候變遷對策。

鄭文燦說，張景森「不拘小節」卻很有想法，「會用他，國家就會進步」；鄧振中從談判的秘書做到談判的的大使，是台灣談判的活字典，「國家不能沒有鄧振中」，21世紀台美貿易倡議很不好談，但鄧振中談完，可能就會變成別各國高標準。

還有兩位副秘書長何佩珊、李國興，鄭文燦說，直到何佩珊被派為勞動部長，大家才知道她是「左派少女」，在政院從移民平台、移工專案等，相信何佩珊一定能勝任。

鄭文燦也不忘專案辦公室和各個業務處，從打詐、災防、國土、食安，他說，五月要總質詢了，新閣即將上路，業務一定會非常忙碌，但他相信公務員有能力、有擔當，並形容這屆內閣是乘風破浪、穩健前行，為未來的台灣打下最好的基礎。

鄭文燦說，股市有如溫度計，今天股票市場到達2萬1515點是歷史新高點，陳內閣的最後一年半，總結執政也開創未來許多2.0、3.0版本，過去常說「會無好會」，但陳建仁開會要求「會要有決」，每個會都要拍板定案，有方案、有決定，陳建仁也讓決策速度變得非常快，他稱讚，一個領導者最重要的就是「自然而然地把自己的領導格局和深度展現出來」，相信大家會永遠感謝陳建仁。