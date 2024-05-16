首登場立院總質詢時間出爐！卓榮泰將進行施政方針報告 會期延至7月

立法院朝野黨團16日協商，會中決議將在31日邀請準閣揆卓榮泰進行施政方針報告，此外，會中協商決定本屆立院會期延會到7月16日。

根據立法院職權行使法規定，新任行政院長應於就職後2周內，向立法院提出施政方針的報告，並於報告日前3日將書面報告印送全體立委。立法院長韓國瑜今日主持召開黨團協商，討論新任行政院長施政方針報告日期等議題。

民進黨立法院黨團總召柯建銘建議5月31號是最好的時間，剛好在兩周內；國民黨團總召傅崐萁表示，依照過去的慣例，520就職以後兩周內，但6月4日也是一個蠻好的時間，2周是一個慣例，但也有超過2周的，國民黨覺得6月4日蠻適合。

最後韓國瑜裁示，施政報告時間就訂在5月31日，6月4日時間有一點溢出去了。

至於立法院延會時間，民眾黨團書記長黃珊珊提出，希望到7月中旬，傅崐萁則是建議延會到7月16日；柯建銘說，總質詢到7月5日，預留三次時間安排專案報告。最後，會中協商決定延會到7月16日。