首登場立院總質詢時間出爐！卓榮泰將進行施政方針報告 會期延至7月
立法院朝野黨團16日協商，會中決議將在31日邀請準閣揆卓榮泰進行施政方針報告，此外，會中協商決定本屆立院會期延會到7月16日。
根據立法院職權行使法規定，新任行政院長應於就職後2周內，向立法院提出施政方針的報告，並於報告日前3日將書面報告印送全體立委。立法院長韓國瑜今日主持召開黨團協商，討論新任行政院長施政方針報告日期等議題。
民進黨立法院黨團總召柯建銘建議5月31號是最好的時間，剛好在兩周內；國民黨團總召傅崐萁表示，依照過去的慣例，520就職以後兩周內，但6月4日也是一個蠻好的時間，2周是一個慣例，但也有超過2周的，國民黨覺得6月4日蠻適合。
最後韓國瑜裁示，施政報告時間就訂在5月31日，6月4日時間有一點溢出去了。
至於立法院延會時間，民眾黨團書記長黃珊珊提出，希望到7月中旬，傅崐萁則是建議延會到7月16日；柯建銘說，總質詢到7月5日，預留三次時間安排專案報告。最後，會中協商決定延會到7月16日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言