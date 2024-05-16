520典禮台南、萬里民眾包車觀禮 92歲嬤最資深車長

總統當選人賴清德20日將就職，知情人士今天說，包括賴清德的故鄉萬里、政治啟蒙起點台南，都有民眾自發性包車前來觀禮，見證歷史一刻；其中，高齡92歲的張蔡額阿嬤是包車團中最資深車長。

新任總統、副總統就職典禮即將於520登場，知情人士今天說，台南各區都有民眾自主發起包車北上活動，初步統計超過10輛遊覽車，將在就職日當天清晨出發，要為他們從立委、市長就一路支持的賴清德獻上最深祝福。

包車起源最早是長年支持賴清德的友人與支持者主動詢問能否參加觀禮，拋磚引玉後，才發現有意北上觀禮人數遠遠超過預期，包車計畫於是油然而生。

今年高齡92歲的張蔡額是包車團中最資深車長，阿嬤說，「一定要去見證」。

張蔡額與賴清德相識於20多年前，當時賴清德剛投入立委黨內初選，面對初選挑戰，有近400間攤商、超過上千名黨員的小北商場，是所有參選人兵家必爭之地；其中，作為商場重要幹部之一的張蔡額，更是可以左右初選結果的關鍵人物。

賴清德幾次拜訪，張蔡額也一口答應幫忙，沒想到這一幫就是20年，賴清德從當時的立法委員、台南市長、行政院長，即將成為新任總統，一路走來看在張蔡額眼中，有著說不完的感動。

同樣將在就職日當天隨車北上的前小北商場發展協會理事長李正雄表示，當日清晨出發，參加完就職典禮後就返程南下。被問起路途遙遠、行程倉促，會不會太辛苦，李正雄認為，賴清德可以一路當到總統，代表挺的人、支持的人沒有錯，想到這裡，李正雄覺得一切都值得。

路途遙遠到台北觀禮，當然也有觀禮團為此特別打造小旅行。過去在賴清德任立委、市長期間，襄助10餘年的最佳左右手、辦公室主任蔡順天表示，結束觀禮行程後，他們將前往賴清德萬里老家拍照留念，並在附近餐廳享用當地料理。他說，旁邊有一個小漁港，有賣海產，早早就查好資料，為當天做好萬全準備。

知情人士說，520最後倒數，萬里與台南民眾自發包車前往觀禮，一個是故鄉、一個是政治啟蒙起點，他們的支持對賴清德來說意義非凡。有世界各地外國訪團前來祝賀，也有在地民眾共襄盛舉，說明國際社會與國內民眾重視與期待新總統率領的團隊即將開創的新局。