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最挺台國務卿龐培歐將出席賴清德就職典禮！期待新總統把台灣放第一位

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前國務卿龐培歐將以個人名義出席賴清德520就職儀式。路透
美國前國務卿龐培歐將以個人名義出席賴清德520就職儀式。路透

副總統賴清德將在520就任總統，美國總統拜登政府已宣布將派代表團參加就職儀式，包括拜登前顧問迪斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）等人。此外，挺台的前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）也將以個人名義出席就職儀式。

美國前國務卿龐培歐15日在華盛頓智庫哈德遜研究所接受美國之音訪問時證實，他會以個人名義前往台北參加賴清德就職典禮，但如今他只是一介平民，如果有機會見到賴清德，他會對這位新總統表示恭喜，並告訴他：「我期待他能將台灣放在第一位，如果他能如此而且做得很好，他也應該有信心美國人民會繼續支持台灣人民的自由。」

龐培歐說，他不知道中國會在賴清德就職前後做些什麼，但如果有的話，那不會是因為美國人去台灣，「那是因為習近平是一個邪惡的獨裁者，他想要摧毀台灣人民的生活和福祉，而且他一直離不開心中的某些想法，就是他們一直是他的國家的一部分。這是錯誤的，是不道德的。」

美國在台協會AIT）15日宣布，白宮國家經濟會議（NEC）前主席狄斯、前副國務卿阿米塔吉、AIT前理事主席卜睿哲（Richard Bush）、現任AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）及AIT處長孫曉雅將將一同赴台，參加賴清德就職儀式。

代表團將於周末抵達台北，在台期間還將與各界領袖會面，傳遞美國人民對台灣人民和賴清德的祝賀，並強調美國長久以來對維持台海和平穩定的承諾。

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