傳蓬佩奧將參加520就職典禮 外交部：將適時說明

520正副總統就職典禮將至，外交部今天表示，教廷會派特使來台，而沒有邦交的國家將有國會議員來台參與活動，有關細節外交部將在適當時間對外說明；而美國前國務卿蓬佩奧受訪稱將來台參與活動，外交部指出都有掌握，將適時說明。

外交部、僑委會、國安局上午到立法院外交及國防委員會報告「中共海外統戰工作對我僑務推展與邦交維持之影響及應處作為」。

國民黨立委徐巧芯質詢時表示，台灣新政府即將在5月20日就職，歐洲地區將有哪些訪賓來台。外交部次長陳立國回應，教廷會派特使來台，而沒有邦交的國家將有國會議員來台參與活動，有關訪賓名單及行程等細節，外交部將在適當時間對外說明。

徐巧芯追問，有關媒體報導美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）受訪指將參與台灣正副總統就職典禮，北美司長王良玉表示，蓬佩奧有這樣的說法，外交部都有掌握，將會適時說明。

徐巧芯指出，美國將舉行大選，是否擔心台灣需要選邊站，王良玉回應時提及美國將有跨黨派代表團參加台灣總統當選人賴清德的就職典禮，她指出，若有訪賓表達希望參與就職相關活動，只要有足夠空間，外交部都歡迎。