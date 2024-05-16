快訊

畢業禮物？傳文化部集資送iPhone遭批馬屁文化 史哲說話了

網銀攜手遊戲橘子、智冠鴨子划水 遊戲商支付大戰誰是贏家

葉子楣傳因拜「狐仙」成性感偶像 事隔34年首度揭真相

520賴清德宣誓就職總統 蔡總統出席任內最後一場活動

中央社／ 台北16日電

中華民國第16任總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴5月20日將在第15任總統蔡英文陪同下參加宣誓就職典禮，新任正副總統將陪同蔡總統離開總統府，賴清德將簽署第一份公文—行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安的人事令。

總統府第三局長丘高偉上午在520就職活動行前說明會表示，總統府內的儀節從當天8時45分開始，蔡總統與這次出席就職典禮的友邦握別，總統當選人賴清德伉儷、副總統當選人蕭美琴9時會在蔡總統陪同下參加宣誓就職典禮，宣誓就職典禮結束後，9時15分，賴清德伉儷與蕭美琴會陪同蔡總統離開總統府。

他表示，蔡總統離府後，賴清德將簽署行政院長、國安會秘書長、總統府秘書長的任命令，接著，主持行政院長、國安會秘書長、總統府秘書長宣誓就職，這場宣誓就職典禮結束後約10分鐘，賴清德將主持行政院副院長、行政院及考試院等各部會首長宣誓就職典禮。

典禮結束後，賴清德伉儷與蕭美琴將接見這次參加慶典活動的外賓，由外賓向新任總統與副總統致賀，致賀儀式結束後，蕭美琴將主持國安會新舊秘書長、總統府新舊秘書長的交接典禮，交接典禮結束後，就是總統府內所有儀典的結束。

丘高偉表示，預計上午10時32分總統府內儀典結束，賴清德伉儷與蕭美琴將到府前參加慶祝大會。

國安會 總統府 賴清德

延伸閱讀

520開賣！中華郵政推賴清德總統就職紀念郵票、金銀鑄錠

獨派給賴清德壓力推動轉型正義 籲勿因國會少數就疏忽

明拚國會改革五法闖關 傅崐萁喊話賴清德：應全面支持

520將就職！賴清德邀國人寫一封瓶中信 寫下對台灣未來的期許

相關新聞

民調整理包／你打幾分？蔡英文520卸任 執政8年總成績「及格了」

蔡英文總統即將於520卸任，多家媒體紛紛公布民眾對於蔡總統執政8年滿意度民調。綜觀總評，蔡總統兩屆任期的施政成績，獲得半數以上民眾肯定，與前朝執政者相較，評分也較馬英九、陳水扁兩位前總統高，獲得民眾給予60分以上的認同。

最挺台國務卿龐培歐將出席賴清德就職典禮！期待新總統把台灣放第一位

副總統賴清德將在520就任總統，美國總統拜登政府已宣布將派代表團參加就職儀式，包括拜登前顧問迪斯（Brian Deese...

520就職紀念郵票、金銀鑄錠 寓意台灣與世界接軌

準正副總統賴清德、蕭美琴5月20日就職，中華郵政推出紀念郵票、小全張、金銀鑄錠等商品，設計採插畫風格，背景運用台灣建築技...

520新政府上任！12道QA考驗你有多熟「新總統賴清德」？

第16任正、副總統即將於5月20日就任，新政府未來的動向與改革也成為國內外十分關注的焦點。準總統賴清德已於政壇活躍多年，其從政契機始於1994年...

朱立倫未鬆口出席520就職大典 總統府：會繼續誠摯邀請

準總統賴清德5月20日就職，國民黨主席朱立倫仍未鬆口是否參加就職典禮。總統府發言人林聿禪今天表示，府方上周陸續收到各政黨...

陳建仁總辭贈閣員蘋果瓷器 「行動創新AI內閣」將接棒

行政院長陳建仁今天主持任內最後一場行政院會，會中聽取行政院綜合業務處「政府施政成果」報告，並通過內閣總辭案。陳建仁在會中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。