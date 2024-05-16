520賴清德宣誓就職總統 蔡總統出席任內最後一場活動

中華民國第16任總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴5月20日將在第15任總統蔡英文陪同下參加宣誓就職典禮，新任正副總統將陪同蔡總統離開總統府，賴清德將簽署第一份公文—行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安的人事令。

總統府第三局長丘高偉上午在520就職活動行前說明會表示，總統府內的儀節從當天8時45分開始，蔡總統與這次出席就職典禮的友邦握別，總統當選人賴清德伉儷、副總統當選人蕭美琴9時會在蔡總統陪同下參加宣誓就職典禮，宣誓就職典禮結束後，9時15分，賴清德伉儷與蕭美琴會陪同蔡總統離開總統府。

他表示，蔡總統離府後，賴清德將簽署行政院長、國安會秘書長、總統府秘書長的任命令，接著，主持行政院長、國安會秘書長、總統府秘書長宣誓就職，這場宣誓就職典禮結束後約10分鐘，賴清德將主持行政院副院長、行政院及考試院等各部會首長宣誓就職典禮。

典禮結束後，賴清德伉儷與蕭美琴將接見這次參加慶典活動的外賓，由外賓向新任總統與副總統致賀，致賀儀式結束後，蕭美琴將主持國安會新舊秘書長、總統府新舊秘書長的交接典禮，交接典禮結束後，就是總統府內所有儀典的結束。

丘高偉表示，預計上午10時32分總統府內儀典結束，賴清德伉儷與蕭美琴將到府前參加慶祝大會。