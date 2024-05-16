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內外都有挑戰 新財經內閣接軌沒有蜜月期

中央社／ 台北16日電

蔡政府執政8年，帶領台灣的人均GDP飛越3萬美元、台股衝破2萬點，繳出漂亮的經濟成績單，但新政府開局並非坦途，外有美中科技角力挑戰，內有能源轉型、通膨等難題，總統賴清德如何帶領新執政團隊繼續打造堅實矽盾，並掌握全球供應鏈重組商機，受到各界矚目。

回顧2016年之前，台灣處於低通膨、低利率、低成長的「三低」經濟模式，這不僅是台灣，也是全球面臨的困局。前國際貨幣基金會（IMF）總裁拉加德更以「新平庸時代（New Mediocre）」形容當時局勢。

因此前總統蔡英文上任後，先後以五加二創新產業、六大核心戰略產業推動台灣產業轉型，並連續8年調漲基本工資、三度替軍公教調薪，不僅能厚植產業韌性，同時讓全民共享經濟果實。

無畏逆風 祭政策誘因促經濟轉骨

儘管蔡總統任內，先後面臨美中貿易戰爆發、COVID-19疫情等撼動全球的重大事件，不過事實證明，台灣經濟轉骨有成，足以逆勢突圍。美中貿易戰爆發後，政府祭出「歡迎台商回台投資行動方案」，以優惠措施引導台商回台設廠，引爆史上最大投資熱潮，累計至今，總投資金額已突破新台幣2.2兆元。

主計總處官員指出，2011年至2018年期間，台灣經濟成長率大多低於全球平均，陷入「悶經濟」；直到美中貿易戰爆發後，政府順勢端出政策引導台商回流，廠商紛紛回台投資、生產，強健經濟體質，台灣重拾成長動能，近幾年經濟成長率又回到全球平均之上。

據國發會統計，台灣2016年至2023年平均經濟成長率3.16%，同期間，全球平均經濟成長率僅為2.67%，顯見台灣過去8年繳出亮眼經濟成績。

全球拉攏台積電 鞏固矽盾延續競爭力

然而疫情造成的供應鏈中斷，猶如骨牌效應，意外在2021年引爆全球晶片荒，在各國積極招攬之下，台積電宣布前往美國、日本與德國設廠。

台灣也推出「產業創新條例第10條之2及第72條條文」，俗稱「台版晶片法案」，關鍵產業研發費用25%可抵減當年度營所稅，租稅獎勵堪稱史上最大，鞏固半導體先進製程根留台灣。

「機會當然伴隨著挑戰」，台經院產經資料庫總監劉佩真認為，未來仍須留意國際間的去台化聲浪、供應鏈分散的需求，是否排擠台灣的發展空間。

不過賴清德率領的520新執政團隊，找來前崇越集團董事長郭智輝擔任經濟部長，堪稱是最懂半導體的經長，彰顯新政府對於半導體產業益發重視。

每5度電有1度為綠電 為企業打底綠色競爭力

全球走向淨零轉型趨勢帶動綠能需求大增，事實上，早在蔡英文2016年上任後，便啟動能源轉型，傾全力發展太陽光電、離岸風電，過去8年，「風光」發電量屢創新高。

現在每當太陽高掛、風力充足，每5度電就有1度是綠電，大力推展綠能之下，藉此因應國際品牌要求供應鏈使用綠電的要求，維繫廠商外銷競爭力。

不過能源轉型並非一蹴可幾，為因應再生能源間歇性特質，台電也在2021年成立電力交易平台，整合儲能系統等民間「虛擬電廠」，隨時調節電力系統供需平衡，發展綠能也達到穩定供電的效益。

能源轉型過程的步步耕耘，在緊急時刻看出成效。403大地震發生瞬間，電池儲能、抽蓄水力先是穩住系統頻率，光電接棒撐住白天機組檢修空窗期，讓921分區停電噩夢不至於重演，經濟部次長曾文生形容，台電已經通過一次「小考」，需持續加速推動強化電網韌性，因應可能發生的「大考」。

除了天災不可測，根據經濟部盤點，2030年台灣企業所需綠電高達318億度，產業界對綠電需求若渴，然而，量體大的離岸風電正面臨高成本、買家信評、國產化等挑戰，使得風場能否如期併網變數重重，新政府如何「拆彈」備受矚目。

高通膨高房價 年輕人淪窮忙族恐抑消費動能

企業界關注中長期產業政策及能源轉型，但對一般民眾而言，民生議題更為重要。根據主計總處資料，台灣已經連續3年消費者物價上漲率（CPI）突破2%的通膨警戒線，實質薪資也落入負成長。

主計總處、民間智庫針對今年全年通膨率預測值調高至2%之上，中央銀行3月理監事會也決議，預防性升息半碼，打擊因應電價調漲引發的通膨預期。

「怎麼顧好台灣CPI，變成非常重要，如果通膨管控不好，會給消費帶來壓抑效果」，渣打國際商業銀行東北亞區高級經濟分析師符銘財提醒，疫情過後，民間消費爆發強勁動能，但台灣很大部分的薪資上漲被通膨吃掉，如果要讓消費動能延續，並成為支撐經濟成長的支柱，政策上必須努力抑制通膨。

主計總處統計更顯示，通膨對中低所得家庭的衝擊較深，高所得家庭影響輕微，換言之，物價高漲將加劇民眾對於分配不均的痛苦感。

除了物價，高房價議題更是年輕人心中的痛。根據內政部資料，2023年第4季全國住宅價格指數、房貸負擔率（每月支付房貸金額占中位數家戶可支配所得的比率）及房價所得比（中位數住宅價格/中位數家戶可支配所得），全數續創新高，全國住宅價格指數連22季上漲且增幅擴大，全國房貸負擔率42.66%，年增2.41%、續創歷史新高，房價負擔能力持續在偏低等級。

全國房價所得比則攀至9.97倍，再創新高，意即民眾須不吃不喝近10年，才能買房；其中台北市又以房價所得比15.71居冠。

「現在的房價，年輕人可能愈來愈買不起」，中央大學經濟系教授吳大任感嘆，政府的房市政策確實兩難，

「台灣如果要把房價打下來，整體經濟成長要付出很大代價」，吳大任表示，台灣80%以上民眾持有住宅，當房價上漲，帶來正面財富效果，連帶著近幾年國內消費動能也很熱絡；追根究柢，台灣房地產利率跟稅都偏低，才是資金持續流入房市的關鍵，政府的房市政策必須審慎權衡，以免造成「短空長也空」。

賴清德在2023年時，曾說到應注意「基層民眾生活實質感受的問題」，這會是台灣經濟的挑戰；如今他即將帶領新內閣執政，但迎面而來的全球供應鏈重組、通膨、高房價等考驗，恐怕沒有蜜月期，如何兌現他選前之夜的承諾，減輕人民的負擔，讓大家可以事業、家庭都兼顧，並落實居住正義，各界翹首以待。

共享經濟 成長率 通膨

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