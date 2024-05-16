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陸籲賴清德 「走和平正道」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
大陸國台辦發言人陳斌華。記者廖士鋒／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華。記者廖士鋒／攝影

各界關注準總統賴清德廿日就職演說。大陸國台辦昨表示，走和平發展的正道，還是走挑釁對抗的邪路，「是台灣地區新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題」；更重申，台獨與台海和平水火不容。

此外，準海基會董事長鄭文燦、準陸委會主委邱垂正近日分別在受訪時談及對兩岸關係的看法，國台辦發言人陳斌華指出，台灣陸委會和海基會「是在一個中國框架下、應兩岸人民交流而生」，理應為發展兩岸關係、增進兩岸同胞福祉發揮積極作用。

陳斌華表示，只要承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸關係就可以重回和平發展的正確軌道。

【記者張文馨／華盛頓報導】準總統賴清德即將就職，美國國務院亞太助卿康達十四日在華府智庫布魯金斯學會表示，從台灣一月總統選後到如今就職典禮將屆，美國關注重點依然是維持和平穩定，針對北京施壓台灣，美國會引用台灣關係法與區域夥伴一道確保維持台海穩定，並嚇阻任何魯莽行徑帶來的風險。

康達重申，美國非常關切台海局勢，從貨輪航道到高階晶片製造，台灣在國際經濟角色愈發吃重，若台海的和平穩定受到威脅，對區域和全球都會造成巨大影響。

路透報導美台海軍上月在西太平洋舉行聯合軍演，五角大廈發言人賴德十四日表示，不評論特定行動；賴德重申，美國依據台灣關係法助台維持自我防禦能力。

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