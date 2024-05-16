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參加我520總統就職 美跨黨派前高層組代表團

聯合報／ 華盛頓記者張文馨、記者陳熙文周佑政侯俐安／連線報導
白宮國家經濟會議（NEC）前主席狄斯（Brian Deese）將代表美國出席中華民國總統當選人賴清德的就職典禮。圖／聯合報系資料照
白宮國家經濟會議（NEC）前主席狄斯（Brian Deese）將代表美國出席中華民國總統當選人賴清德的就職典禮。圖／聯合報系資料照

拜登政府資深官員表示，總統當選人賴清德廿日宣誓就職，美國將派遣由跨黨派前政府官員組成的代表團參加就職典禮，此行有白宮國家經濟會議（ＮＥＣ）前主席狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）以及現任ＡＩＴ主席羅森柏格（Laura Rosenberger）。

資深官員數次表示，就職典禮和美國派團祝賀都是常態，若北京選擇以更多軍事壓力或脅迫行動來回應，就是挑釁。此外，他說，在當前這段敏感的時間裡，美國希望與北京維持外交和軍事等溝通管道暢通，也會透過ＡＩＴ與台北維持非官方關係。

資深官員說，美國與過去一樣，透過ＡＩＴ了解新總統就職演說的內容，並對台北強調美國長期的「一個中國」政策；在蔡英文政府任內的溝通，在賴政府也會持續，美國不打算改變作法。

資深官員表示，美國讚揚台灣人民舉行自由公正的選舉，並和平完成政權轉移。代表團預計周末抵達台北，除參加典禮也將會晤台灣各界領袖。

蔡英文總統二○一六年就職典禮，美國指派前貿易代表柯克（Ron Kirk）擔任代表團團長；美國政府二○○○年指派白宮前首席經濟顧問泰森（Laura Tyson）率團參加陳水扁總統的就職典禮。

五二○就職典禮在即，外交部長吳釗燮昨被問及來訪的外賓規模與層級指出，大約有五十團，在邦交國的部分，絕大部分都是元首、總理層級的代表團。

行政院長陳建仁今天預計主持任內最後一場行政院會，除聽取蔡政府執政八年施政成果報告，也將通過內閣總辭案。

據了解，賴清德五二○就任當天，首份簽署的公文，將是行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮的任命令。賴清德當天將以來自台南麻豆在的地品牌「天益鋼筆」創辦人暨第一代師傅郭冬自，手工打造的肖楠木鋼筆，簽署總統任內首份公文。

兼任民進黨主席的賴清德，昨在民進黨中常會表示，打擊詐騙是未來政府最優先施政項目，行政院會近日通過「打詐四法」草案，將以最快速度交立院審議。

即將卸任的蔡總統昨分別頒授國安會秘書長顧立雄、前秘書長暨現任諮詢委員嚴德發一等景星勳章。總計有廿二位與推動國防、國家安全有關的公職與民間人士獲頒勳章。

美國在台協會 行政院 賴清德

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