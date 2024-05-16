安倍昭惠將攜龍騰圖紀念酒訪台 賀賴總統就職

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠將出席20日正副總統當選人賴清德與蕭美琴的就職典禮，委託日本釀酒商製作貼著龍騰圖酒標的紀念酒，預定18日在台北的一場記者會亮相。

安倍昭惠以櫻花返鄉會榮譽會長的名義委託安倍故鄉山口縣的釀酒商「旭酒造」製作慶賀賴清德、蕭美琴就職正副總統紀念酒。此款酒使用可較長保存的「獺祭」燒酎（蒸餾酒），酒標印有台灣藝術家邱貴的畫作「飛躍金龍」，以及賴蕭選舉標語「美德贏台灣」字樣，祝福台灣前途有如金龍躍舞。

祝賀紀念酒預定18日在台北大倉久和大飯店公開亮相，邱貴、日台友好櫻花返鄉文化交流會會長水上逸朗、旭酒造會長（董事長）櫻井博志將說明祝賀紀念酒的製作經過。

2022年7月8日，安倍晉三遇刺身亡，副總統賴清德在駐日代表謝長廷陪同下11日到安倍位於東京的宅邸，向安倍家屬慰問並致意，12日以「家屬親友」身分出席安倍喪禮。這是1972年台日斷交後，繼1985年李登輝以副總統身分非正式訪日的重大外交突破。

安倍晉三逝世後，安倍昭惠與台灣的情誼加深，代替丈夫完成參拜前總統李登輝墓園的遺願，也積極參與台日交流活動。她在婆婆安倍洋子今年2月24日逝世後接任「日台友好櫻花返鄉文化交流會」榮譽會長一職。

邱貴去年11月在文化部駐日台灣文化中心（位於東京虎之門）舉辦首次油畫個展，其中一幅是描繪李登輝與安倍晉三在天國對奕的想像圖，畫中有玉山及富士山圖，安倍身旁邊擺放著台灣高山茶，而李登輝身邊有一瓶日本清酒「獺祭」，象徵台日友好。

櫻井博志上個月收藏這幅畫作，為紀念李登輝、安倍晉三，以這幅畫為酒標，試作極少量的紀念酒。兩款紀念酒都屬非賣品，只送給相關人士。

日台友好櫻花返鄉文化交流會理事張茂森對媒體表示，櫻井博志不會以自己最尊敬的李登輝、安倍晉三的畫像做商業利用。

520正副總統就職典禮，日華議員懇談會將有35位跨黨派議員到場觀禮，是人數最多的一次，祝賀團名單包括安倍晉三的姪子、眾議員岸信千世。

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