賴政府新挑戰／被害者傷痛 社會安全網亟需配套

蔡政府上台時高喊強化社會安全網，但新北國中生割頸案、嘉義鐵警遭刺死、屏東超商店員遭挖眼等多起重大案件，蔡政府以人權之名，保護少年、精神患者的違法行為欠缺配套，不僅讓被害者家屬傷痛，社會安全網的破洞連連、悲劇更一再上演。

「對台灣司法好失望」。台中清水蔡姓保母虐死一歲大女童「小桃子」，國民法官法庭判蔡女九年徒刑，小桃子母親對司法的感受卻是傷口上被撒鹽。讓人民參與審判、號稱帶入國民情感的判決，是蔡政府司改重點，但這名傷心母親的悲喊，直接戳中蔡政府國民法官新制的軟肋。

小桃子母親坦言喪女後身心都被掏空，蔡女可能服刑期過半就假釋，但對她和先生卻是一輩子的痛，永遠都不會好。司改在許多制度上強化被告人權、但被害者的痛一再被漠視。

司法院對少年事件處理法大幅修正，但新北國中生割頸案發生後引發諸多討論，包括欠缺前端行政配套、司法甩鍋，被害家長更提出非行少年要知道法律最底線不是無止境縱容，犯大錯還是要負責，否則少年就可殺人，置社會安全於何處。

另一方面，近期社會多起駭人凶殺、縱火案，犯嫌有心智缺陷、精神障礙者不在少數，政府多次宣稱要成立「司法精神病院」卻一再跳票。

政府對於這類案件的安置、監護或醫療，諸多配套仍有不足，目前對於犯下重案的精神疾病患者，仍由檢察官聲請暫行安置、法院裁定醫療單位治療或施以監護，讓犯嫌與外界隔離；但司法單位把精神患者送入醫院，法務部雖編列看病、護理及保全等費用，卻獨缺看護費，認定看護費屬私人費用，但多數精神疾病犯嫌缺乏家庭支持，根本沒家人願出面。設備、經費、人力等多重問題未解，安全破網如何補得全？