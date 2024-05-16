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賴政府新挑戰／辦案看顏色 勿讓檢警淪政治打手

聯合報／ 記者王聖藜蕭白雪／專題報導
蔡政府執政八年，國人期待的司法改革不如預期，民眾興訟跑法院的機會大增，對司法正義的信心也大減。記者杜建重／攝影 杜建重
蔡政府執政八年，國人期待的司法改革不如預期，民眾興訟跑法院的機會大增，對司法正義的信心也大減。記者杜建重／攝影 杜建重

蔡政府任內以轉型正義為名，為白色恐怖時期的受害者翻案，同時又以司法作為打擊異己的工具，追殺在野黨政治人物，把批評政府言論當假訊息查辦、以抗中保台為名的多起共諜案最後以無罪收場、企圖影響大學自治，羅織罪名、侵害自由的手法與威權時期如出一轍。

蔡政府靠「抗中保台」延續政權，偵辦與敵對勢力結合的國安法共諜案，成為檢察官效忠當權者的舞台之一，非綠有關的「新黨案」、「向心案」乃至於「羅志明案」，都是類似觀念下的產物。

政治問題本應政治解決，但檢察官甘為政治打手之事，近幾年時有耳聞。北部某地檢署偵辦選舉案件，查辦「藍營」政治人物聲聲催，對「綠營」涉案對象留中不發，司法警察被逼著挖「正確」的線索，私下埋怨不少。

法院審理羅志明案時，法官傳喚調查官作證，調查官說證據是靠網路蒐集，以網路資訊用來入人於重罪，令人大開眼界；向心案更是藉由千里之外的烏龍間諜爆料內容，憑空對人限制出境近四年。

檢警執國家司法公權力權柄辦案，要對法律負責，不能幫著懲罰政治主張與當局者不同的人，何況政治案件起訴要禁得起法庭公審。過去八年，不管是台大教授蘇宏達因評論故宮政策遭查水表，還是對台大選出校長管中閔後要拚命「卡」，檢方也配合行動，讓各界見識到政治力毫不掩飾地介入司法。

台大前校長陳維昭曾受訪透露，「拔管」事件期間，蔡英文總統想說服他重啟台大校長遴選過程，兩人談話最後，他向蔡總統說：可不可以請司法單位節制一點？他們到處約詢遴選委員和台大教授，讓台大教授感到很大心理壓力，當時蔡英文回說：「還好吧，他們只是用證人傳你而已。」不少檢察官都質疑，為何總統如此清楚檢方的行動？若以檢方起訴馬英九的標準，把偵查內容洩密給高層者又該當何罪？

檢察官偵辦政治人物所涉案件，難免牽動政治。一九九九年迄今，兩次司改會議，檢察官是不是行政官都納入討論提綱；檢察官受制於檢察一體是命中注定，如不改看顏色辦案的慣性，只會自毀檢察威信。

台大 司法 檢察官

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