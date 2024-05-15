AIT：美跨黨派代表團將來台 參加賴清德就職典禮
美國在台協會（AIT）今天表示，跨黨派代表團將代表美國人民參加5月20日台灣總統當選人賴清德的就職典禮，此代表團將遵循先例，由2位美國前官員、1位台灣專家、現任美國在台協會主席和美國在台協會處長組成。
美國在台協會今天晚間以新聞稿指出，代表團成員包括前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米塔吉（RichardArmitage），以及美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush），美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）將一同隨行，美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也將同行。
美國在台協會表示，代表團將於訪台期間出席20日的就職典禮，並與各界領袖會面，將傳遞美國人民對賴清德的恭賀，恭喜他就任並成為台灣第5位民選總統，也祝賀台灣人民再次展現其民主體制的健全與堅實。此外，代表團還將強調美國長久以來對維持台海和平穩定的承諾。
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