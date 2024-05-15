政務委員吳澤成將卸任 任內最高難度任務是「班班有冷氣」

520將至，行政院政務委員、公共工程委員會主委吳澤成將卸任，任內成功協助班班有冷氣、防制濁水溪揚塵等任務，他整理過去處理事件的「心法」，預計推出新書，他也期許新政府持續維護公共工程品質與安全、整治河川揚塵。

吳澤成1945年生，24歲從基層公務員做起，曾代理過宜蘭縣長，兩度擔任政務委員兼工程會主委，任內解決南方澳斷橋重建橋址問題、緊盯台北港收納營建土方、協助推動班班有冷氣及生生有平板、讓混凝土量足價穩等；如今即將卸任，他將過去處理事件的「心法」整理成書，預計推出「求是拓新2.0—解決問題當樂趣」，分享過去解方。

前行政院長蘇貞昌為吳澤成新書寫序指出，濁水溪揚塵百年，在吳澤成手上抑制下來，揚塵天數從過去一年約60天，到最後縮減到個位數，雲林鄉親從一開始破口大罵，到後來一再感謝，可看出吳澤成帶領各部會與地方政府分工合作，從大方向拍板，小到地方溝通，完全體現什麼叫做「有政府，會做事」。

蘇貞昌說，吳澤成這幾年解決重大公共工程棘手問題不勝枚舉，卻把解決問題當樂趣，無論是當時在台北縣議會，或是後來在立法院，任內都受到各級民代不分黨派的肯定，從無被質疑能力操守，各方讚譽有加，非常難能可貴。

吳澤成今天接受媒體訪問，談到濁水溪揚塵時，露出笑容表示，防制揚塵包含預算、人、跟方法都很重要，近年採用水覆蓋、綠覆蓋方式已有成效，濁水溪沿岸現在很漂亮，生態回來了、鳥也回來了，民眾生活也改變了，以前連門都開不出去、學生無法上課，現在還可以曬烏魚子。

談到任內最有挑戰的政策任務，吳澤成說，其實交辦到他手上的事件都蠻高難度，但只要能找到問題源頭都能事半功倍，像是總經費約新台幣350億餘元「班班有冷氣」一年多就得要完成，全台3500多所學校要裝18萬餘台冷氣，任務重大。

他說，從中央到地方、學校到家長，對冷氣採購都有很多意見，為讓大家滿意，也避免偏鄉小校被遺漏，因此工程會活用採購法，創下複數決標的做法，由各縣市統一發包、城鄉一起發包，且讓使用者自己選廠牌與方案，最後大家都沒有意見，「冷氣採購策略非常重要」。

吳澤成表示，工程會就是建立制度、協調、追蹤、管制，隨時隨地都在看狀況檢討、精進，他任內能做的都已全力完成，不過國家政策必須持續努力，像是濁水溪揚塵整治絕對不能中斷，且目前整治費用越來越少，代表已有成效。

他說，包含營建廢土、橋梁維護、公共工程安全、品質管理、發包策略等都要繼續進行，也相信未來的團隊會做得很好。