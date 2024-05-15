快訊

男大生突腹痛！闖室友套房上大號挨告 高院駁回上訴理由曝光

政務委員吳澤成將卸任 任內最高難度任務是「班班有冷氣」

中央社／ 台北15日電
總統蔡英文（左）520將卸任，14日在總統府頒授行政院政務委員吳澤成（右）二等景星勳章。中央社
總統蔡英文（左）520將卸任，14日在總統府頒授行政院政務委員吳澤成（右）二等景星勳章。中央社

520將至，行政院政務委員、公共工程委員會主委吳澤成將卸任，任內成功協助班班有冷氣、防制濁水溪揚塵等任務，他整理過去處理事件的「心法」，預計推出新書，他也期許新政府持續維護公共工程品質與安全、整治河川揚塵。

吳澤成1945年生，24歲從基層公務員做起，曾代理過宜蘭縣長，兩度擔任政務委員兼工程會主委，任內解決南方澳斷橋重建橋址問題、緊盯台北港收納營建土方、協助推動班班有冷氣及生生有平板、讓混凝土量足價穩等；如今即將卸任，他將過去處理事件的「心法」整理成書，預計推出「求是拓新2.0—解決問題當樂趣」，分享過去解方。

前行政院長蘇貞昌為吳澤成新書寫序指出，濁水溪揚塵百年，在吳澤成手上抑制下來，揚塵天數從過去一年約60天，到最後縮減到個位數，雲林鄉親從一開始破口大罵，到後來一再感謝，可看出吳澤成帶領各部會與地方政府分工合作，從大方向拍板，小到地方溝通，完全體現什麼叫做「有政府，會做事」。

蘇貞昌說，吳澤成這幾年解決重大公共工程棘手問題不勝枚舉，卻把解決問題當樂趣，無論是當時在台北縣議會，或是後來在立法院，任內都受到各級民代不分黨派的肯定，從無被質疑能力操守，各方讚譽有加，非常難能可貴。

吳澤成今天接受媒體訪問，談到濁水溪揚塵時，露出笑容表示，防制揚塵包含預算、人、跟方法都很重要，近年採用水覆蓋、綠覆蓋方式已有成效，濁水溪沿岸現在很漂亮，生態回來了、鳥也回來了，民眾生活也改變了，以前連門都開不出去、學生無法上課，現在還可以曬烏魚子。

談到任內最有挑戰的政策任務，吳澤成說，其實交辦到他手上的事件都蠻高難度，但只要能找到問題源頭都能事半功倍，像是總經費約新台幣350億餘元「班班有冷氣」一年多就得要完成，全台3500多所學校要裝18萬餘台冷氣，任務重大。

他說，從中央到地方、學校到家長，對冷氣採購都有很多意見，為讓大家滿意，也避免偏鄉小校被遺漏，因此工程會活用採購法，創下複數決標的做法，由各縣市統一發包、城鄉一起發包，且讓使用者自己選廠牌與方案，最後大家都沒有意見，「冷氣採購策略非常重要」。

吳澤成表示，工程會就是建立制度、協調、追蹤、管制，隨時隨地都在看狀況檢討、精進，他任內能做的都已全力完成，不過國家政策必須持續努力，像是濁水溪揚塵整治絕對不能中斷，且目前整治費用越來越少，代表已有成效。

他說，包含營建廢土、橋梁維護、公共工程安全、品質管理、發包策略等都要繼續進行，也相信未來的團隊會做得很好。

吳澤成 濁水溪 班班有冷氣

延伸閱讀

蘇貞昌回母校仁愛國小 憶連任失利告別屏東演說就在此

英系大老陳明文過生日 精心策畫70歲壽宴政治味濃厚

林濁水：「賴政府卓內閣」恐比「扁政府蘇內閣」處境難

蘇貞昌讚蘇巧慧新北優勢 黃國昌：天下父母心人之常情

相關新聞

政務委員吳澤成將卸任 任內最高難度任務是「班班有冷氣」

520將至，行政院政務委員、公共工程委員會主委吳澤成將卸任，任內成功協助班班有冷氣、防制濁水溪揚塵等任務，他整理過去處理...

白營嗆執政態度曖昧不明 三問賴清德是否「蔡規賴隨」

總統當選人賴清德即將上任，民眾黨今天三問賴清德，未來是否蔡規賴隨，包括供電穩定出現危機、消防員組工會遭撤回，還有放任民進...

核電屬於綠電嗎？ 準經濟部長郭智輝：是「乾淨能源」

核電廠延役議題延燒，準經濟部長郭智輝今天拜訪立法院經濟委員會委員，國民黨立委呂玉玲表示，她詢問郭智輝「核電屬於綠電嗎？」...

打詐列施政最優先 賴清德：前經濟部長尹啟銘也被騙

準總統兼任民進黨主席賴清德今天在民進黨中常會表示，打擊詐騙是未來政府最優先施政項目，政院院會近日通過「打詐四法」草案，將...

朱立倫仍未鬆口出席520就職 李彥秀：期待執政黨善意

國民黨主席朱立倫仍未鬆口是否出席520就職典禮。國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，朱立倫多次強調，朝野要有更好的對話空間，...

賴清德520將簽署首份公文 看上台南麻豆手工鋼筆有原因

準總統賴清德520就任，據了解，賴清德就職後將以新任總統身份簽署首份公文，內容是行政院院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。