民調整理包／你打幾分？蔡英文520卸任 執政8年總成績「及格了」

蔡英文總統即將於520卸任，多家媒體紛紛公布民眾對於蔡總統執政8年滿意度民調。綜觀總評，蔡總統兩屆任期的施政成績，獲得半數以上民眾肯定，與前朝執政者相較，評分也較馬英九、陳水扁兩位前總統高，獲得民眾給予60分以上的認同。

鏡新聞民調／滿意度54.1%、不滿意度38.5%

《鏡新聞》5月15日公布蔡英文8年施政滿意度調查，結果顯示有54.1%民眾表示滿意、38.5%不滿意。

其中國人最滿意國防外交（18.6%），次為性別平權（18.2%）與醫療衛生（15.3%）；至於國人最不滿意的部分，依序為住房政策（22.9%）、經濟發展（16.1%）、交通安全（14.2%）等。

在歷任總統的評分中，蔡英文以61.49分居首，比馬英九54.37分、陳水扁的54.29分高。

中華亞太菁英交流協會民調／滿意度58.0%、不滿意度35.8%

《中華亞太菁英交流協會》5月13日公布「蔡英文總統執政8年總體檢民調，結果顯示有58.0%的民眾對蔡總統任內表現表示滿意，35.8%不滿意。

民調顯示，蔡英文任內「維護主權」獲得66%民眾支持，國防、外交、經濟的滿意度皆在55%以上，兩岸政策滿意度則為52.5%；對內政策「年金改革」獲得63%民眾支持，「同性婚姻合法」也獲50.8%民眾支持。

在與馬英九前總統滿意比較方面，蔡英文滿意60.3%，遠遠高於馬英九的29.0%。

TVBS民調／滿意度42%、不滿意度46%

《TVBS民調中心》5月8日公布「蔡總統施政8年滿意度民調」，結果顯示有42%民眾滿意蔡英文表現，不滿意為46%。

政策方面，以「長期照顧」獲得55%滿意度最高，次為「國防自主」50%，第三是「國際地位」48%，滿意度最低的是「司法改革」27%、「能源政策」33%及「居住正義」34%。

與馬英九前總統施政8年相較，蔡英文滿意度較馬英九高出19個百分點（42%：23%），不滿意度較馬英九低一成（46%：58%）。

台灣民意基金會民調／滿意度50.1%、不滿意度45.1%

《台灣民意基金會》4月23日公布「蔡英文總統八年執政的民意總結」調查報告，有50.1%的民眾滿意「蔡總統8年來處理國家事的方式」，有45.1%的民眾表示不滿意。

對於重大施政，滿意排行榜依序為「國防表現」52%、「沒收國民黨不當黨產」51.7%、「年金改革」50%；最不滿意施政則為「司法改革」54.6%、「經濟表現」49.9%及「兩岸表現」48.1%。

另外，調查蔡英文8年執政表現評分，結果有27.8%覺得非常好，給80分以上；16.2%覺得還算好，給61-79分；18.4覺得普通，給60分；14.3%覺得不太好，給50-59分；20.9覺得一點也不好，給0-49分。20歲以上台灣人中，四成四的人打出高於60分的及格分數，一成八打剛好60分及格分數，總平均成績是60.5分，代表全民對蔡英文8年來的執政表現，總評價「及格」。

蔡總統執政8年來的成績評價，網友怎麼看？

認同蔡總統執政成績的網友，對於提升台灣在國際間的曝光度大加讚賞，「小英總統讓台灣在世界發光發亮，讓世界看到台灣」、「帶領台灣走向民主走向國際化」、「1.台灣經濟躍飛，超越韓國、日本，2.國機國造，潛艦國造，提升台灣國防，3.台灣國際地位提升，更多國家支持台灣，4.台灣民主在全世界排名名列前茅」、「民選以來最滿意的總統」。

另一派不甚認同的網友則表示，「國際觀給過，但國內治安搖頭」、「光是詐騙、能源、司法三個問題就足以讓人嗤之以鼻！」、「薪資沒增加，物價不斷上漲，實在找不到理由對她歌功誦德！」、「都做滿8年了，不滿意又能怎樣」。也有人持平而論表示，「有褒有貶，這才是民主的國家，大家都能有權利發言，不管好與不好都能接受評論，這才是台灣人民最想要的，所以滿意不滿意都取決於個人」。