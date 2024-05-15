吳釗燮、林飛帆入國安會 賴士葆：2隻戰狼跑進去

準總統賴清德520就任，外交部長吳釗燮轉任國安會秘書長，民進黨前副秘書長林飛帆候任國安會副秘書長。對此，國民黨立委賴士葆今（15日）評價，兩隻戰狼入主國安會。

賴士葆說，蔡政府團隊即將卸任，國安會是最近內閣見報率和討論度最高的單位，斷了8個邦交國的外交部長不但沒有下台，還去接國安會秘書長的重要職務，又因為吳釗燮仗勢著後台靠山硬，臨去秋波還大開殺戒，將立委徐巧芯移送法辦，這些素材已經創造天文數字的網路聲量。吳釗燮暗自竊喜、欲罷不能再度加碼演出，披著「魔法部吵架王」、「國安會戰神」的彩帶照片在「Threads」社群平台上向網友展示戰力討拍，再用「林北」的粗俗語言表示與中國奮戰到底的戰力，再度推高網路聲量，顯然吳釗燮極其享受結合網紅與閣員於一身的樂趣。

賴士葆指出，放風聲幾天之後，昨天證實林飛帆接國安會副秘書長的消息再度成為網路上的熱門新聞，薪水從林九萬變成林廿萬，讓人直咋舌。林飛帆仕途不斷高升變成當紅炸子雞，給年輕人的啟示錄就是綠色絕對是政治正確的顏色。當年太陽花高舉反中大旗的反服貿年輕人，除了叫囂社運人士反對國民黨、反對服貿政策的口號，要論深層專業的經貿、國安論述，林飛帆怎麼都沾不上邊，坐上國安會副祕的位子，因為民進黨用人不看能力和專業，顏色立場對就有機會。

賴士葆強調，兩個戰狼入主國安會，賴清德昨天錄影「哥本哈根民主高峰會」的演說表示，不排除在「相互尊重、互利互惠、尊嚴且不預設前提」的原則下與中國展開對話，聽起來又是重複蔡英文總統喊了很多次的不好笑的笑話，明知道兩岸沒有九二共識對話基礎，就沒有對話的機會，講這些根本就是空談。