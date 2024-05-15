被追問是否出席520總統就職 侯友宜仍未鬆口
傾向不參加520總統就職典禮的新北市長侯友宜，今天被問到當天行程，仍未明確說明是否參加總統就職典禮，他只強調，用實際的行動，中央地方一起合作，讓國家更繁榮更好。
總統當選人賴清德20日就職，6名直轄市長中已有5人確定或傾向出席就職典禮，但新北市長侯友宜多次接受媒體聯訪時僅表示，選後他第一時間致電祝福及恭喜賴清德與團隊，好好展現中央政府與地方合作，讓國家更進步、繁榮。
侯友宜今天主持完市政會議後，再度被媒體問到是否參加520總統就職典禮議題，記者問「目前6都首長只剩下你尚未決定，請問市長會參加嗎」。
侯友宜並未鬆口，僅說謝謝大家關心，用實際的行動，中央地方一起合作，讓國家更繁榮更好。當媒體持續追問時，他立即轉身離去，並未再受訪。
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