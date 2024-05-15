吳釗燮：520就職典禮外賓約50團 大部分是元首、總理級
520正副總統就職典禮在即，被問及來訪的外賓規模與層級，外交部長吳釗燮今（15日）指出，大約有50團，在邦交國的部分，大部分都是元首、總理層級的代表團。
立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，併請衛生福利部列席，並備質詢。有媒體在會前詢問，今年520就職典禮的外賓規模和層級，吳釗燮指出，今年大約會有50團，各式各樣的層級表達對台灣民主程序的重視。
在邦交國的部分，吳釗燮說，大部分都是元首、總理層級的代表團，有些則以外交部長或特使方式率團參與，對於友邦出席520大典，他代表外交部對這些友邦都表達感謝之意。
吳釗燮強調，對台友好民主國家也熱烈派出國會議員團及高階代表團參與，台灣是重要民主國家，新政府上任代表民主程序前進當中，世界各地會以不同形式，恭賀台灣又往前邁進一步。
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