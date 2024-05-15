前白宮官員肯定賴清德新國安團隊 示警北京將製造分歧

總統當選人賴清德將就職，前白宮官員何瑞恩今天（14日）表示，從吳釗燮、顧立雄、蕭美琴到俞大㵢的人事安排來看，賴清德政府的最高階官員經驗豐富，了解如何處理局勢；北京不會讓賴清德的日子好過，將在台灣內部及盟友間製造分歧。

何瑞恩（Ryan Hass）曾在歐巴馬時期擔任白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任，現任布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任，他今天在布魯金斯研究所官網發表專文，反駁「台灣準總統賴清德上任將使兩岸緊張」的論述。

他在文章中指出，賴清德曾以「務實的台獨工作者」自稱，這一點眾所周知。而由於北京曾揚言要動武阻止台獨，所以人們認為，賴清德就職可能預示著即將到來的險境。

「這樣的分析很好寫，而且幾乎一定錯。賴清德不是一心一意關注台獨的狂熱分子。他是專業的政治人物，以成為台灣總統為目標規劃職涯。」

如今賴清德登上台灣最高的民選職位，何瑞恩表示，如果要連任，賴清德幾乎必需轉向台灣政治光譜的中間，而不是迎合一小部分不顧一切的選民。

他說，中國領導人當然意識到，賴清德被認為躁進及危險，未來保住權力的可能性就越小。可以肯定的是，北京會試圖將賴清德形容成將台灣推向戰爭邊緣的人。

事實上，賴清德在兩岸政策上已承諾延續總統蔡英文路線。何瑞恩指出，蔡英文因在兩岸關係上制定有原則、穩健、務實的基調而受到國際廣泛讚譽，這對蔡英文成功爭取更多全球支持以維護兩岸和平穩定至關重要。

賴清德的國安人事佈局也可見前後屆政府的連貫性。何瑞恩表示，賴清德幾乎保留了蔡英文最親密的顧問。外交部長吳釗燮任國安會秘書長，國安會秘書長顧立雄任國防部長。受蔡英文信任前駐美代表蕭美琴已當選副總統。現任駐美代表俞大㵢是備受敬重的職業外交官，他將留任，以呈現連續性。

他說，可以肯定的是，北京不會讓賴清德的日子好過。中國領導人不希望賴清德成功，將找機會在台灣與其重要夥伴間製造分歧，包括美國、日本、澳洲、印度及歐洲大國。

何瑞恩表示，北京希望美國及其他國家認為賴清德的言行表明他有追求法定獨立的潛在野心。中方將試圖向美國施壓，要求華府「約束」賴清德，以免台海爆發衝突。

此外，何瑞恩指出，北京也將尋求在台灣內部製造分裂，包括支持賴清德的政治對手，同時削弱賴清德。未來幾年，中國可能還會拉高對台灣的軍事壓力。

何瑞恩說，中國不斷強化的軍事能力，台灣感受最深。即使如此，美國政府仍然評估台海衝突「既不是即將發生，也非不可避免」。換句話說，賴清德接手了一連串嚴峻的挑戰。

文章分析，如果賴清德想推動富有野心的國內議程，並持續爭取全球對台灣安全的支持，他將需要以謹慎和精明的方式來執政，而不是大膽行動。「根據我在賴清德擔任台南市長期間與他接觸的經驗，我相信他理解這個現實。」

何瑞恩指出，有些分析人士會將賴清德與台灣前總統陳水扁作類比，陳水扁試圖以中間路線執政卻遭到阻撓後，轉而煽動民族主義，迎合他的深綠支持者，卻對台灣安全造成了深刻的傷害，迫使美國公開講明對台灣及其安全支持的限制。賴清德知道這段歷史，也無意重蹈覆轍。