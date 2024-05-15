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賴政府新挑戰／兩岸急凍 工商界盼破冰創雙贏
面臨貿易障礙衝擊，台灣區域經濟面臨邊緣化危機，工商界大老和學者建議，台灣應持續針對三大方向努力，包括持續讓貿易夥伴多元化，但也必須持續加強參與區域經濟整合、持續推動兩岸交流，採「堆積木」概念嘗試突圍。
中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，即使被區域經濟合作的圈圈拒於門外，政府還是應該努力尋求加入的機會，很多產業正轉移陣地，前進東南亞等有加入區域經濟組織的地方，但台灣仍應積極突破日益緊縮的貿易環境，簽署供應鏈安全協定、關鍵礦物協定、減碳綠色產品協定、數位協定、半導體供應鏈協定等功能性的協定，簽署這些項目及規模都比較限縮的小型協定，會比簽署全面性的ＦＴＡ容易許多，「這是一種堆積木、化整為零策略。」
工總新任理事長潘俊榮對賴政府的期待，是為兩岸經貿破冰。他說，兩岸關係不應用武力、政治解決，而是創造兩岸都是贏家，增加交流與互動。多位工商大老皆認為，賴政府應在兩岸經貿合作、區域經濟整合「雙路並進」，雖不單純仰仗大陸市場，但也不能忽視國際政治現實、盲目追求參與區域經濟整合，而忽略兩岸經貿的重要。
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