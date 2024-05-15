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賴政府新挑戰／產業集中 「一個人的武林」現隱憂

聯合報／ 記者呂俊儀／專題報導
台積電市值占股市逾30%，等於台灣一年國內生產毛額。路透
台積電市值占股市逾30%，等於台灣一年國內生產毛額。路透

台積電市值占股市逾百分之卅，等於台灣一年國內生產毛額（ＧＤＰ），這是台灣列為世界最危險的國家的危險因素，不是兩岸關係，因為高度集中在單一產業與公司。」Google台灣前董事總經理簡立峰指出，近年產業在「一個人的武林」下，不但影響股市，更牽動產業政策、人力結構、房地產、貧富差距等社會問題。

簡立峰說，台積雖入列世界十大市值公司，但放眼全球其他七家是數據公司，ＡＩ時代真正「廿一世紀的石油」是數據，半導體是過程，重要的是發展更多元產業，去銜接數據。

中華經濟研究院副院長王健全說，台灣半導體產業協會報告，前年半導體占台灣出口超過三成、ＧＤＰ的百分之十三點一、近十年附加價值成長三點七五倍。他指出，半導體能帶來台灣經濟產業的擴大效果。貿易順差快與台灣對全球貿易順差相當，重要性相當大。

「產業仍須多元發展」王健全認為，往上游可發展化學原料、材料等；向下可發展設備等，橫向發展包括智慧製造、生技、智慧醫療、金融科技，且應強化各產業間的鏈結。

和碩董事長童子賢說，投一個石頭到水裡會有漣漪現象，台積電崛起帶動半導體產業鏈發展，但台灣渴望有護國群山，讓台灣價值鏈不只停留在硬體，還連結網路創造數位化，帶動馬達、電池、感應器及運作軟體等龐大商機。ＡＩ、５Ｇ、衛星通訊及新能源，都是未來價值鏈版圖的重點。

半導體 台積電 房地產 衛星通訊

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