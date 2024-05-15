新聞眼／新政府「補考」 台灣興衰關鍵

半導體躍上國際舞台、台股頻創新高，彷彿沖淡台灣面臨的外交、國防隱憂，甚至還出現「矽盾」之說，但對內，民眾實則剝奪感日增，非科技業領域的勞工甚至有二次剝奪感；對外，台灣出口仍由科技引領風騷，其他產業鎮日憂心區域經濟邊緣化的隱憂，蔡政府將卸任，留下的是企業焦慮與民怨沸騰，準總統賴清德接棒上陣「補考」，挑戰嚴峻。

產業、經濟、內需、民生環環相扣。產業部分，台灣在美中博奕夾縫中如何保持競爭力？當台灣優勢廠商如台積電，被迫進行晶片外交；ＰＣ組裝供應鏈和伺服器大廠，被迫「台灣加一」，如何將核心技術留在台灣，卻又不至於受「五缺」所累，考驗賴政府的國際經貿與產業政策執行力。

對台灣中小企業、農漁業者而言，賴蕭勝選之初，兩岸破冰就被認為是艱困任務，台灣難以突破區域經濟整合困境加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），或期待美國將台灣拉進印太經濟框架（ＩＰＥＥ），兩者皆困難重重，台灣在區域經濟整合趨勢中已成邊緣人，而台廠為避免貿易壁壘，不得不選擇產線外移，導致台灣面臨空洞化危機。

蔡政府執政，台灣經濟和供電如走鋼索，基礎建設如能源結構，至今還在核能存廢議題中打口水戰，「魚電共生變台灣犧牲」，「假種田、真賣電」的農電共生，都引發不信任危機，產業發展幾乎由「綠」翻「黑」。近來跳電停電頻繁、企業憂心缺電，綠能發展更是屢爆爭議。

基礎建設與能源配比，涉及國安；振興內需、擴大出口、改革稅制，涉及經濟與金融；解決社會貧富差距、詐騙頻傳，考驗政府效能。

蔡政府八年執政失衡，賴清德去年就在民進黨中常會提醒黨內，「要特別注意基層民眾生活實質感受的問題」，勝選後如履薄冰，賴清德早早啟動產業之旅，宣示要均衡台灣，讓處處能安居、人人能樂業。民進黨第三個四年執政即將開始，未必值得稱頌，經濟挑戰是重中之重，這將是台灣走入興盛或步向衰敗的關鍵時刻。