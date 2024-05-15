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賴政府新挑戰／供電失衡 重啟核電布局新能源

聯合報／ 記者鍾張涵陳儷方／專題報導
風光電不穩、綠能國家隊黑箱重重、碳焦慮三大窘境，是賴政府上任必考題。圖為示意與新聞無關。本報資料照片
風光電不穩、綠能國家隊黑箱重重、碳焦慮三大窘境，是賴政府上任必考題。圖為示意與新聞無關。本報資料照片

風光電不穩、綠能國家隊黑箱重重、碳焦慮三大窘境，是賴政府上任必考題，重新檢視能源配比及穩定電力更被工商大老和學者視為最迫切問題，必須在「調整能源配比，重啟核電」、「加大開發新興再生能源」、「協助台廠做好供應鏈碳排管理、給予路徑」三大方向，有所改變。

清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸指出，美國為發展半導體產業、ＡＩ產業及電動車產業，導致用電需求倍增，美國政府擔心出現電力供應能力不足，不僅希望境內核電廠能延役，還考慮新增核電機組。反觀台灣，「政府最大的問題就是嚴重低估未來產業用電需求的成長」，從目前整體電源開發方案來看，無法滿足未來用電需求。

工總新任理事長潘俊榮上周重申，全球有四四三座核能電廠運作中，籌畫中的有一百多座、施工中約六十座，七大工業國日前承諾不再發表反核言論，認為核能乾淨、經濟成本低，建議政府要考慮。

其二是加大開發新興再生能源，包括氫能、地熱發電、生質能、海洋能，經濟部能源署長游振偉去年坦言，台灣除了穩定供電任務，也應提早布局下一階段的前瞻能源。

台大風險社會與政策研究中心資深助理研究員施怡君指出，台灣四面環海，海域周圍有豐富海洋能，且位處環太平洋火山帶，地熱發電開發潛能高，為再生能源推廣目標不能忽視的一環。此外，具備「碳中和」效益的生質能，也有望作為取代化石燃料的替代能源之一。

三三會理事長林伯豐認為，除穩定供電是台灣企業發展重中之重，近年面對全球減碳要求、歐盟碳邊境調整機制、各國對供應鏈碳排管理的重視，台廠亟需政府給方向。

再生能源 核能 核電

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