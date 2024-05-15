聽新聞
test
0:00 / 0:00

李孟諺遭爆 曾至張綱維都更辦公室

聯合報／ 記者林佳彣侯俐安／台北報導
準交通部長李孟諺。記者蘇健忠／攝影
準交通部長李孟諺。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委王鴻薇日前爆料，行政院秘書長、準交通部長李孟諺四月廿三日和涉嫌掏空公司的遠東航空董座張綱維委任律師謝協昌喝咖啡，時間點啟人疑竇。李當時回應否認，但國民黨北市議員張斯綱昨曝光一段影片，揭露李孟諺年初曾赴張的公司，「還沒上任，到底在喬什麼？」李孟諺昨回應，相關指涉皆非事實，且在議員所指當時，他也根本不是「準交通部長」。

「李孟諺就是說謊。」張斯綱昨公布一段爆料者提供影片，時間是一月十一日晚間九時，李孟諺前往新北市永和路二段一六六號（樺福千金）漢洋集團頂溪案都更辦公室的影像，約一小時後，李孟諺與建商工作人員一男一女同坐電梯下樓，共同搭乘計程車，再回到台北市信義大樓。

張斯綱指出，漢洋集團頂溪案都更辦公室就是張綱維的公司，其母親許慧娟也在公司任職監察人，他們爭取新北大型都更案，當時張綱維現身說明會，還引起住戶不滿與擔憂，「請問一個準交通部長去找他幹什麼？」「李孟諺還沒上任，到底在喬什麼？是該給全民一個交代！」

李孟諺昨回應表示，相關指涉皆非事實，對於該議員不負責任的惡意影射相當遺憾，希望有關人士能停止捕風捉影；至於漢洋都更案，他毫無所悉。

交通部長 張斯綱 李孟諺 遠東航空

延伸閱讀

又被爆1月11日會張綱維 李孟諺：當時我不是準交通部長

影／爆李孟諺曾赴張綱維都更辦公室 張斯綱：還沒上任在喬什麼

與遠航掏空案律師喝咖啡 李孟諺：公開場合重申尊重司法

準交長被爆與遠航掏空案律師喝咖啡 王鴻薇：李孟諺該說清楚

相關新聞

賴清德拚經濟 要解決3苦3爭議

蔡英文總統執政八年，民眾實質經常性薪資連年負成長，加上通膨巨獸、貧富差距、能源政策問題重重，產業發展失衡山雨欲來。

新聞眼／新政府「補考」 台灣興衰關鍵

半導體躍上國際舞台、台股頻創新高，彷彿沖淡台灣面臨的外交、國防隱憂，甚至還出現「矽盾」之說，但對內，民眾實則剝奪感日增，...

國安會人事…林飛帆接副秘 黃曙光留任諮委

五二○政權交接小組昨再公布總統府與國安會新人事案，民進黨前副秘書長林飛帆將任國安會副秘書長，現任國安會副秘徐斯儉、劉得金...

觀察站／「綠大於專」的國安團隊

附屬於總統府的國安會，在李登輝時代由「黑機關」法制化，然而權力大小因人設事，隨不同總統與秘書長起伏。賴政府「第一版」國安...

李孟諺遭爆 曾至張綱維都更辦公室

國民黨立委王鴻薇日前爆料，行政院秘書長、準交通部長李孟諺四月廿三日和涉嫌掏空公司的遠東航空董座張綱維委任律師謝協昌喝咖啡，時間點啟人疑竇。李當時回應否...

賴政府新挑戰／供電失衡 重啟核電布局新能源

風光電不穩、綠能國家隊黑箱重重、碳焦慮三大窘境，是賴政府上任必考題，重新檢視能源配比及穩定電力更被工商大老和學者視為最迫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。