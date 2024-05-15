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李孟諺遭爆 曾至張綱維都更辦公室
國民黨立委王鴻薇日前爆料，行政院秘書長、準交通部長李孟諺四月廿三日和涉嫌掏空公司的遠東航空董座張綱維委任律師謝協昌喝咖啡，時間點啟人疑竇。李當時回應否認，但國民黨北市議員張斯綱昨曝光一段影片，揭露李孟諺年初曾赴張的公司，「還沒上任，到底在喬什麼？」李孟諺昨回應，相關指涉皆非事實，且在議員所指當時，他也根本不是「準交通部長」。
「李孟諺就是說謊。」張斯綱昨公布一段爆料者提供影片，時間是一月十一日晚間九時，李孟諺前往新北市永和路二段一六六號（樺福千金）漢洋集團頂溪案都更辦公室的影像，約一小時後，李孟諺與建商工作人員一男一女同坐電梯下樓，共同搭乘計程車，再回到台北市信義大樓。
張斯綱指出，漢洋集團頂溪案都更辦公室就是張綱維的公司，其母親許慧娟也在公司任職監察人，他們爭取新北大型都更案，當時張綱維現身說明會，還引起住戶不滿與擔憂，「請問一個準交通部長去找他幹什麼？」「李孟諺還沒上任，到底在喬什麼？是該給全民一個交代！」
李孟諺昨回應表示，相關指涉皆非事實，對於該議員不負責任的惡意影射相當遺憾，希望有關人士能停止捕風捉影；至於漢洋都更案，他毫無所悉。
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