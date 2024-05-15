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賴清德宴綠委 「520後反守為攻」

聯合報／ 記者蔡晉宇黃婉婷陳熙文／台北報導
準總統賴清德（右二）昨晚在內定總統府秘書長潘孟安（右一）、準行政院長卓榮泰（左二）陪同下，邀民進黨立委餐敘。記者潘俊宏／攝影
準總統賴清德（右二）昨晚在內定總統府秘書長潘孟安（右一）、準行政院長卓榮泰（左二）陪同下，邀民進黨立委餐敘。記者潘俊宏／攝影

下周一就是五二○，總統當選人賴清德昨晚宴請全體民進黨立委，為新執政團隊上路凝聚士氣。與會立委轉述，有鑒於新內閣多為新任部會首長，僅幾位老手，未來將恢復立院黨團內部各政策小組運作，以部會做區分，協助新任部會首長盡快進入施政狀況。民進黨團幹事長吳思瑤說，餐敘主軸就是「團結作戰」，要在五二○後反守為攻。

吳思瑤表示，餐敘前半段是「訴苦大會」，久違的行政、立法兩端坐下聊聊，起初氣氛沉重，大家談及國會劣勢，表決都會輸，但共識是「即便表決輸，論述一定要贏」，爭取民意支持。

吳思瑤表示，賴清德昨有兩次發言，他首先感謝立委從選舉到新國會上路一百餘天的辛勞，也明白國會新生態險峻，並表達高度憂心；賴清德一再強調，愈艱困的時候就愈要團結，「不要問民進黨、國家為我們做了什麼，要更能夠自省，問我們能為熱愛的民進黨、台灣多做些什麼。」

與會立委表示，賴清德主要聚焦在國安相關的親中法案，向黨籍立委們說明，要站在維護國家利益的立場，要全力反制，以及，許多錢坑法案，不只有違憲之虞，也造成國家財政難以負荷，同時還有愈來愈多「肉桶法案」，只對個別區域有利多，將犧牲排擠整個國家資源配置，這些在論述面都要爭取更多社會支持。

【記者侯俐安／台北報導】副總統賴清德昨天以錄影方式，在哥本哈根民主高峰會發表演說指出，就任總統後，他將推動國家希望工程，繼續捍衛全球民主價值；他也談到，台灣將致力維護兩岸現狀，他不排除在相互尊重、互利互惠、尊嚴且不預設前提的原則下與中國展開對話。

蔡英文總統與賴副總統昨天應「民主聯盟基金會」邀請，以錄影方式於第七屆「哥本哈根民主高峰會」發表演說。

吳思瑤 民進黨 蔡英文 賴清德

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