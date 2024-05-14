卸任金管會主委倒數 黃天牧：今生無憾、留三期許

金管會主委黃天牧將在5月20日卸任，今天暢談卸任心得。黃天牧說，他這四年沒有任何遺憾「因為我把每一天都當成最後一天，每天都全力以赴」，把心中金融監理理念和價值、灌輸為政策；他離別前夕，仍念茲在茲金融業，留了三大期許。

這三大期許是，一、金融業者需以誠信道德來奠定社會信任基礎，二、金融業需以健全治理文化來形塑金融策略，三、金融業需以永續價值內涵，成為金融發展的典範。

談及卸任之後的去向，黃天牧笑說，他擔任主委四年也應該要先休息一段時間，會回家陪陪家人，「但很多長官說，人可以活到90歲，千萬不可以留在家裡，我還是會出來啦」。市場認為，黃天牧未來復出機會大，台灣金董事長仍是首選。

黃天牧也回顧40年的金融監理生涯。前20年他在財政部金融局，這20年是讓他對金融監理有相當程度了解和訓練，2004年金管會成立後至今，這後20年，尤其是他擔任保險局長的那七年「最刻苦銘心」，也是讓他開始承擔決策。

黃天牧說，他4年前、就任金管會主委時曾對外說，金融監理是被期待獨立公正，他當時交接時就說過「不畏懼、不討好」他就是依此來建立政策的依歸。

他周一（13日）主持最後一次業務會報時，他跟大家說，他沒有遺憾了，因為以前金管會主委任期不確定，他自己也不確定可以做多久，因此他把每一天當成最後一天、全力以赴。

他跟大家說，主委是一個有權力的位置，權力的對等就是責任，要做好金融監理推動和發展，要讓這個權力有正當性；至今四年結束了、他自認有善盡主委責任，因此了無遺憾。

黃天牧坦言，沒有任何決策是完美的，每個政策都有得有失，部分政策是依照當時對於利害權衡後做出的決定，不可能完美，但重點是做決定後，就要堅持走下去。