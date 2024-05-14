快訊

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

驚！高鐵大媽借手機「躲一旁打電話」 偷做1件事讓她嚇壞：這樣還安全嗎

揭露武漢疫情真相遭判罪4年：公民記者張展刑滿出獄，但目前仍「消失」中

嘉縣綜規處長郭凱迪獲延攬 20日赴內政部任職

中央社／ 嘉義縣14日電

嘉義縣政府綜合規畫處長郭凱迪獲得準內政部長劉世芳延攬，20日將出任內政部長室機要秘書；縣長翁章梁說，感謝中央重用，給予祝福，綜規處長繼任人選還在尋覓。

準總統賴清德即將就職，新內閣人選也確定，前立委劉世芳將任內政部長，並向翁章梁團隊挖角，郭凱迪將離開嘉義縣出任內政部長室機要秘書。

翁章梁告訴中央社記者，嘉義縣無人機、半導體等產業正在發展中，需要中央更多協助，郭凱迪對嘉義縣熟稔，到中央任職對嘉義縣的未來一定有幫助。

郭凱迪是高雄人，歷任青輔會專門委員、行政院環境保護署機要、國史館館長室秘書、嘉義縣政府人力發展所所長及綜規處長，曾就讀文化大學，目前是政治大學台灣史研究所博士候選人。

郭凱迪說，感謝劉世芳任用，也非常謝謝翁章梁讓他能到嘉義縣服務。在嘉義縣努力推動地方創生，結合社區規劃師與青年創業，期能帶動地方發展；今年協助大埔鄉公所「永續山水教育體驗村落」及水上鄉公所「青年棲聚水上催化活力生態圈」2件地方創生計畫，共獲得中央核定新台幣6000多萬元經費。

另外，也爭取到溪口鄉地方創生計畫的經費補助，此案寫下行政院地方創生政策自2019年推動至今，從提案到通過僅72天「全台最快」的紀錄。

內政部 嘉義 翁章梁

延伸閱讀

影／蔡英文視察長照中心 民眾對街喊「還沒有拍到」她下車互動

「畢業」前訪宮廟 蔡英文：感謝嘉義人16年支持

嘉義縣國小附幼師生比調降 幼教師一人照顧5名幼兒

影／嘉義嘉應廟「衝水路、迎客王」 蔡易餘也下水了

相關新聞

江啟臣參加賴清德520就職典禮 藍委掀正反意見論戰

國民黨立法院黨團大會日前決議不參加準總統賴清德520就職典禮，不過立法院副院長江啟臣決定出席，媒體人黃暐瀚對此表示，「還...

影／恐成六都唯一未出席520總統就職典禮首長 侯友宜回應了

新北市長侯友宜今天上午前往警察局主持警政工作會報，針對震驚社會的三重祖孫三代滅門案，警方第一時間快速偵破逮捕嫌犯，侯友宜...

影／賴清德520總統就職典禮 饒慶鈴：努力排出時間參加

520正副總統就職典禮將屆，藍營縣市首長是否參加成焦點。台東縣長饒慶鈴今天表示，因目前議會定期開議中，她會試著努力排出時...

沖繩知事沒受邀520就職典禮 外交部：未邀日本地方首長

有日本媒體關注日本沖繩縣知事玉城丹尼尚未收到我國520就職典禮的邀請函，外交部今對此表示，由於日本政要來台出席人數創下歷...

陳建仁16日主持最後一次行政院會 將率內閣總辭

520將至，行政院長陳建仁16日預計主持任內最後一個行政院會，會中除聽取蔡政府執政8年施政成果報告案外，也將通過內閣總辭...

賴清德520就職典禮 國軍將出動兵力共450員

今天是國防部在賴清德總統就職前，最後一次例行記者會。軍事發言人孫立方少將答覆媒體提問時表示，20日總統就職慶典，國軍出動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。