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陳建仁16日主持最後一次行政院會 將率內閣總辭

中央社／ 台北14日電
蔡英文總統（左）13日上午頒授副總統賴清德等13名政務人員勳章，感謝他們以卓越的領導力和不懈的努力，為國家帶來進步和繁榮。圖為行政院長陳建仁（右）受頒「一等卿雲勳章」。圖／擷取自總統府影片 侯俐安
蔡英文總統（左）13日上午頒授副總統賴清德等13名政務人員勳章，感謝他們以卓越的領導力和不懈的努力，為國家帶來進步和繁榮。圖為行政院長陳建仁（右）受頒「一等卿雲勳章」。圖／擷取自總統府影片 侯俐安

520將至，行政院陳建仁16日預計主持任內最後一個行政院會，會中除聽取蔡政府執政8年施政成果報告案外，也將通過內閣總辭案，送請總統蔡英文批准。

蔡總統8年任期將至，陳建仁16日將主持任內最後一次行政院會，會中預計列出2項議程，一項為8年執政回顧，包含前瞻基礎建設、防疫成績、打詐行動綱領、道安改善等等，另外一案則是「內閣總辭案」，預計由陳建仁率領副院長鄭文燦、秘書長李孟諺、發言人林子倫等整體行政團隊首長提出內閣總辭，進入520前最後一週看守期。

據了解，陳建仁院會前也將在行政院大禮堂授章，表揚執政團隊的努力與貢獻；院會結束後，陳建仁循例將與全體部會首長在行政院中央大樓門口，拍攝俗稱「畢業照」的大合照留念。

而根據往例，內閣在總辭後到5月19日任期結束為止，將不再核定重大政策，只處理例行性、常務性事務。

內閣 行政院 陳建仁

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