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520典禮 6都首長可能獨缺侯友宜

聯合報／ 本報記者／連線報導
新北市長侯友宜不出席520總統就職典禮引發熱議，媒體人翻歷年出席名單曝「符合慣例」。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜不出席520總統就職典禮引發熱議，媒體人翻歷年出席名單曝「符合慣例」。記者黃義書／攝影

準總統賴清德五二○就職，國民黨主席朱立倫昨天表示，民進黨走的還是過去八年來戰狼式、惡意攻擊、全面獨霸的政黨政治，非台灣之福；如果不展開心胸，誰去就職典禮，都無法朝野和解。國民黨立院黨團書記長洪孟楷說，黨團已決議不出席就職典禮，但不代表杯葛；國民黨人士要出席皆尊重。

六都市長中，台中市長盧秀燕已先表態參加，昨台北市長蔣萬安、桃園市長張善政陸續鬆口；在行政院長陳建仁呼籲「希望各縣市首長都能共襄盛舉」下，高雄市長陳其邁也轉彎將參加。六都市長可能獨缺新北市長侯友宜。

朱立倫昨受訪證實，上周五已收到邀請函，只要民進黨願意展開心胸，「不只朱立倫，大家都願意來慶賀賴清德就任」；然而，選後至今滿四個月，大家可以看到民進黨發動戰狼式、毀滅式的戰法，甚至用提告、罷免的威脅方式來對付藍營縣市長，「賴清德主席可講幾句話吧？」他呼籲賴用正面方式讓台灣政治向上提升。

國民黨內，盧秀燕最早決定出席五二○賴清德就職典禮。中市國民黨議員李中說，盧參加總統就職，可為二○二八提早見習。

蔣萬安昨改口會請市府聯繫，看是否可調整市政行程，如果可以就出席；如果沒辦法，還是祝福新政府未來施政順利。張善政五二○也碰上議會市政總質詢，當天排定質詢議員，均已同意讓張請假。盧蔣不同調，北市藍營人士認為，盧秀燕看的是二○二八願景，蔣萬安仍以二○二六市政優先。

民眾黨立院黨團總召黃國昌昨天說，針對民進黨過去跳票八年的承諾，民眾黨會提出第三波民主改革，因此才會號召五一九封街集會活動；當天原本要借凱達格蘭大道，不過總統府周圍全面管制，最後只好選在民進黨中央黨部所在的北平東路。

國民黨 民進黨

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