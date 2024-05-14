新聞眼／國安困境 舊班底豈能開新局？

蔡英文總統執政八年，自詡台美關係史上最佳，但「親美抗中」的戰略，也導致兩岸關係降至冰點；即使台美關係大有進展，但蔡總統任內，中華民國邦交國數量創新低，加上對美軍購延宕，乃至台灣的國際參與處處受限，留下不少國安難題。準總統賴清德標榜國安團隊「蔡規賴隨」，如何突破困境，成了一大考驗。

過去八年來，民進黨政府持續宣傳台美關係四十年來最好。檢視二○一六年來，美國行政官員訪台超過五十人次，超過百位美國會議員訪台，最具代表性是二○二二年美國眾議院前議長裴洛西率團訪台；美方也持續推出友台法案。

蔡政府任內台美關係的進展不可否認，但此同時，美對台軍售卻多所延宕，根據美國聯邦眾議院今年二月的報告，台灣有十九筆軍售、共計二二○億美元已獲得國會同意，卻必須遲至二○二七年或更晚才能交付。

對照兩岸「敵意螺旋」持續上升，共機共艦擾台頻率大幅增加，國防部長邱國正甚至因憂心台海局勢擦槍走火而在立法院坦承「睡不好」；美台關係雖好，卻也令人有遠水救不了近火之嘆。再如，美方雖也多次強調支持我參與國際組織，但實際上，我國不僅世界衛生大會（WHA）難以叩關，包括國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL），也都被拒門外，因而不免讓國人對美方說法有口惠實不至的感受。

這一道道的國安難題，也是五二○後賴政府馬上面臨的困境。弔詭的是，賴政府為凸顯國安政策的穩健及一致性，強調「蔡規賴隨」，相關用人也幾乎是原班底「大風吹」，但這樣的國安人事布局，既留下了舊人，難題豈能獲解？

至於個別人事，準防長顧立雄與準外長林佳龍均非本科出身，對自身及賴政府都是考驗；吳釗燮不亞於對岸的「戰狼」性格，也要預防暴衝。賴清德的國安團隊要能發揮穩定戰力，恐須先確保團隊內部不出狀況。