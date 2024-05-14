國安團隊求穩 賴清德2大難題

總統當選人賴清德國安人事布局大致底定，學者認為此安排呈現的意象就是台灣會在國際地緣政治變動中維持兩岸、國防、外交政策一貫性；綠營智庫人士則指出，準國防部長顧立雄與準外交部長林佳龍都是「非本科出身」的首長，將面對各自問題，對賴政府會是考驗，但關鍵還是在賴清德為美中台關係所設下的框架為何？界線在哪？

至於即將轉任國安會秘書長的現任外長吳釗燮，有民進黨前立委形容「就是要戰的態度讓外交部在過去一段時間有點像國防部」，但國安會秘書長不常公開談話，也須高度尊重總統立場，較不擔心吳釗燮未來會持續發言「暴衝」。

學者：美總統大選前 陸觀望

淡江大學戰略研究所副教授黃介正表示，今年最大的國際政治變數是十一月五日的美國總統大選，在此之前，國際環境走向相對緩和，因為北京也尚在觀望階段；在不確定因子未解情況下，賴清德國安團隊要能傳遞出「穩定」訊號及可預期的作為，至少要能讓美國人放心。

「台灣智庫」諮詢委員董立文表示，顧立雄在人事發布記者會提及「印太區域協同性嚇阻能力」是很精準的用詞，過去八年蔡總統國安團隊與美方在軍事、經濟、科技上多有合作，且正在逐步推動，未來要繼續推動是賴清德國安團隊布局思維的著眼點。

綠營智庫人士表示，美涉台智庫普遍認為，賴清德國安人事布局大方向是「可預期性、具相當穩定性」路線，但要關心的兩大問題是顧立雄到底有沒有被賴清德信任？能不能百分百掌握國軍？

該人士指出，文人國防部長主要任務是把住國防政策的舵，但高度專業的國防領域有賴軍職幕僚統合；過去顧立雄任國安會秘書長時和軍方系統相處並不算融洽，成為國防部長後能否順利推展業務，有待觀察。

藍委：蔡規賴隨 兩岸難改變

另有民進黨涉外人士表示，林佳龍是國安團隊中另位角色微妙者，雖然他曾有國安會經驗，但外交部最看重的對美關係，林佳龍過去較少著墨；準副總統蕭美琴則是對美關係老手，未來是否成為「太上外交部長」，已成外交圈關注焦點之一。

國民黨立委賴士葆表示，賴清德國安團隊大方向都不脫離蔡英文原本範疇，賴的兩岸論述也無新意，若兩岸戰略和思維不變，互動關係不可能因為一些口水就改變。民進黨立委王定宇則表示，蔡英文政府最受國際推崇的就是國安團隊；賴清德國安布局向國際釋出重要訊息是，蔡賴國安路線是密切合作、無縫接軌，這有相當意義存在。

黨政人士表示，賴清德國安團隊主要延攬現任政府官員，此舉象徵新政府上任後，將在蔡英文總統執政基礎上承襲外交、國防路線，同時加上賴清德選前所提「民主和平四大支柱行動方案」接續開創新局，穩健踏實、持續深化台灣與各國際盟友關係，被視為是政策延續性的表態。