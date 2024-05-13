韓國瑜將出席520就職典禮 授與賴清德國璽印章

立法院長韓國瑜將出席520就職典禮，並依「印信條例」規定，授與「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」及「總統之章」給總統當選人賴清德；並授與「副總統之章」，給副總統當選人蕭美琴。

中華民國第16任總統副總統就職典禮5月20日舉行，依例在總統、副總統完成宣誓後，將進行授與總統印信和副總統之章儀式，總統首先接受立法院長授與「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」及「總統之章」；副總統也由立法院長授與「副總統之章」。

立法院長韓國瑜辦公室今天證實，韓國瑜會出席520就職典禮，授與賴清德、蕭美琴印信。

根據總統府網站指出，中華民國國璽有二方，一為「中華民國之璽」，一為「榮典之璽」。新任總統就職時，依「印信條例」規定，由立法院長授與「中華民國之璽」及「榮典之璽」。

其中，中華民國之璽為代表國家之印信。蓋用於國書、批准書、接受書、全權證書、領事證書、領事委任文憑等文件。於民國18年由國民政府文官處印鑄局鐫刻完成，並於同年國慶日啟用迄今。

榮典之璽為國家元首授與榮典之印信。蓋用於勳章證書、褒揚令、褒獎性匾額等文件。與中華民國之璽同年鐫刻，並於民國20年7月1日啟用迄今。