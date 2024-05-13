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520總統就職 陳建仁盼朝野同讓全世界見識台灣民主

中央社／ 台中13日電
行政院長陳建仁今天表示，總統就職是國家大事、喜事，希望朝野及縣市長共襄盛舉，讓全世界知道台灣民主自由蓬勃發展。聯合報系資料照／行政院提供
行政院長陳建仁今天表示，總統就職是國家大事、喜事，希望朝野及縣市長共襄盛舉，讓全世界知道台灣民主自由蓬勃發展。聯合報系資料照／行政院提供

新任總統、副總統就職典禮將於20日舉行，藍營傾向杯葛。行政院長陳建仁今天表示，總統就職是國家大事、喜事，希望朝野及縣市長共襄盛舉，讓全世界知道台灣民主自由蓬勃發展。

520總統副總統就職典禮將屆，但藍營傾向杯葛不參加，引發外界關注。陳建仁今天出席國1大雅系統交流道通車典禮被媒體詢問看法，他表示，總統就職是國家的大事與喜事，在全世界各個國家對於元首就職的時候，都是作為這個國家的自由、民主象徵表現。

陳建仁呼籲，朝野各黨團及各縣市首長，都能參加維護中華民國台灣民主優良傳統的活動；總統府已經發出相關邀請，希望朝野黨團及縣市長都能共襄盛舉，「讓我們一起讓全世界知道台灣民主、自由的蓬勃發展」。

至於近日警界風紀案頻傳，陳建仁說，他感到相當痛心，對於警政風紀，如果有任何違法違紀現象，一定是嚴查嚴辦、絕不寬貸；他也請內政部及警政署要加強宣導與強化風紀，希望警察風紀能夠恢復，使人民對警察能更有信心。

媒體提問，中國海警頻闖金門水域引發緊張情勢，外界認為與214漁船事件有關，政府是否規劃與對岸再次談判；陳建仁指出，中國在相關海域所做出的騷擾行為，實際上已受到國際相當重視，而且引起民眾不安及區域不穩。

陳建仁呼籲，中國應停止相關行為，讓區域能夠穩定、民眾能夠安心；對於兩岸交流一向主張應健康有序，希望兩岸在民主對等、和平對話情況下，能夠坐下來好好對談，讓兩岸能夠健康有序交流，也能夠增進兩岸人民福祉。

中華民國台灣 警察 陳建仁

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