520政權交接在即 蔡留難題 賴怎拆彈

賴政府新挑戰

五二○政權交接在即，蔡政府八年執政，從兩岸、外交，到能源、青年低薪、居住正義與司法改革等，都留下待解難題。過去八年，民進黨因一黨獨大，在年金改革、一例一休等爭議政策，仗著國會多數，強勢輾壓在野黨，造成朝野嚴重對立。準總統賴清德下周一上任，必須面對蔡政府留下的燙手山芋。

五二○前，本報分別從兩岸國際、國家安全、經濟能源、司改及社會正義、勞保及農業、食安及健保等面向，探討蔡總統留給未來賴總統的難題，並試著幫新政府找解方。

蔡政府執政八年，在親美抗中大戰略下，台美關係雖有進展，但兩岸關係卻走進死胡同，連帶影響我國的外交關係。八年來，中華民國已丟失十個邦交國，目前剩十二個友邦，創歷史新低。

兩岸緊張 海峽中線形同虛設

二○一六年蔡總統就職演說雖表示會依中華民國憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸事務，但因沒有承認九二共識，大陸以「一份沒有完成的答卷」總結；兩岸交惡波及觀光業，連帶影響民眾生計。二○一五年陸客來台四一八萬人次創新高，但到了二○二三年僅剩廿二萬人次。

過去八年共機共艦擾台頻率大幅增加，美國眾議院前議長裴洛西訪台後，海峽中線形同虛設。台海局勢不斷升溫，就連國防部長邱國正也憂心台海擦槍走火，坦言睡不著覺。

能源轉型 缺電、弊案中作收

在內政上，民進黨主張二○二五非核家園，但八年來蔡總統著力最深的能源轉型，卻在缺電、漲價、官商勾結中作收。蔡總統曾承諾電價不會大幅上漲，但今年四月電價調漲，國民黨盤點蔡總統能源政策已有三項跳票：綠能占比、減碳成績、電價穩定與供電穩定都未達標，台灣在全球氣候變遷績效排名指數也下降。

去年我國發電量占比，燃煤達百分之卅四點一，再生能源僅百分之九點九，經濟部長王美花已承認，在蔡總統能源政策明年底到期前，再生能源占比無法達到承諾的百分之廿。

國民黨立委林思銘說，蔡政府能源政策導致台灣電力韌性不足，八年電價漲幅三成五，光電弊案叢生、淨零碳排淪口號。國民黨立委洪孟楷表示，蔡政府未解的爭議習題，都來自民進黨的兩大神主牌「非核」與「台獨」，雖靠抗中保台贏得選舉，固守基本盤、分化在野黨，但也因此難以務實地面對問題。如今核能延役聲浪再起，綠營內部也掀起論戰，成為賴清德的棘手難題。

居住正義 打炒房未直搗核心

在居住正義方面，蔡總統執政時房價創下歷史新高，雖然喊出要興建廿萬戶社宅，但卻趕不上國人需求，且將已發包或開工中的社宅也納入計算，數據被質疑灌水。

內政部發布的二○二三年第四季全國住宅價格指數、房貸負擔率及房價所得比，數據全創新高。全國房價所得比更攀升至九點九倍，意即民眾要近十年不吃不喝才能買房。

政大地政系退休教授張金鶚表示，蔡政府射出「房市三箭」，喊話八年要蓋廿萬戶社宅，但實際規畫僅有十二萬戶為直接興建，另外八萬戶透過包租代管，和民間認知差距甚遠。東華大學教授施正鋒表示，蔡政府八年來看似積極打炒房，卻沒真正直搗核心。

至於國人期待的司法改革，民間司改會去年八月就指出，包括制定公益揭弊者保護法、堅實並提升第一審審判品質、設立司法科學委員會，以及提升鑑定品質、制定調解基本法、建立獨立的刑事冤案特別救濟制度及強化冤案受害人之名譽回復及社會復歸，這六項重要的改革幾乎毫無進展。

過去八年蔡政府靠立院絕對多數護航，中央施政看似一帆風順，但國會新民意三黨不過半，「少數總統」賴清德上台後，必須克服朝小野大的挑戰。