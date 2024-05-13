賴就職演說 藍盼對陸善意說到做到

總統當選人賴清德將於五二○就任，外界高度關注就職演說內容，據了解，賴有望對中國大陸釋出善意。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨天說，相信賴清德在兩岸議題上，會比起過去八年有更多正向的訴求；而從賴的兩岸人事布局更著重於溫和、理性和互動，相信一定會以執政黨之間的對話為前提，更進一步向對岸釋出善意。

據了解，賴清德將以蔡英文總統的「四個堅持」為基礎，進一步再闡述賴自選舉期間提出的民主和平「四大支柱」；賴也將延續二○一六年民進黨執政以來維持兩岸和平穩定現狀「承諾不變、善意不變」的政策主軸，一方面希望對中國大陸釋出善意，但也將重申守護台灣的決心。

傳出賴清德就職演說分兩大方向，一是團結國內力量，另一是維持兩岸和平現狀。國民黨立委王鴻薇說，這樣的原則，基本上是正確的，但重點是說到做到，而不是說一套做一套。針對兩岸部分，王鴻薇也特別提到，希望現在能夠爭取大陸觀光客來台，國民黨立委已經努力很多，有望讓福建省約五千萬居民赴台旅遊，現在只要能開通平潭至台灣的客運直航即可，但蔡政府卻遲遲不願做；期盼未來賴政府可在兩岸交流中，遞出橄欖枝。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌則認為，在兩岸議題以外，蔡政府在憲政、司法、媒體改革都跳票，賴清德說會延續蔡總統的路線，應該先說清楚跳票的改革如何處理，同時也要闡述是否推動憲政和司法改革、交代能源政策走向，還有，年輕人面對低薪、高房價的解方是什麼。

民進黨立委鍾佳濱認為，賴清德一定會在就職演說中，向國際、北京和國內民眾三方說明新政府的兩岸立場，務求給出一個兼顧三方的答案。

民進黨立委許智傑說，樂見賴清德釋出善意，讓兩岸和平互助不挑釁，但也期盼我方釋出善意後，對岸也能有相應的態度，停止軍機擾台，也開放兩岸人民對等交流。