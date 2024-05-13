賴清德未拜會 在野批「空白4個月」

五二○總統就職典禮倒數一周，朝野對立持續升溫，立法院長韓國瑜今天將召集朝野黨團協商藍白邀請準總統賴清德就任後赴立法院國情報告事宜。但政壇人士發現，相較於陳水扁、馬英九及蔡英文當選總統後即拜會在野黨，賴清德自今年一月中旬當選迄今四個月，並未與在野政黨領袖見面，也打破廿四年來慣例。

回顧二○○○年陳水扁、二○○八年馬英九、二○一六年蔡英文當選總統後，都有拜會在野黨的請益行程，唯獨賴清德迄今無相關行程，引發在野質疑「空白的四個月」，未見修復朝野關係的努力。國民黨立委賴士葆表示，賴清德的人事布局，看來還是要跟在野黨吵架，至今也未展現與在野黨溝通的誠意，只看到執政的傲慢。

二○○○年陳水扁（中）、呂秀蓮（左）當選正副總統後，於四月拜會立法院，受到當時立法院長王金平（右）歡迎。本報資料照片

賴士葆說，賴清德身為總統當選人，又是民進黨主席，早該來拜會在野黨主席，卻是讓即將卸任的蔡英文總統來找大家意見交流，有何意義？像是國家通訊傳播委員會（NCC）人事案這麼重要，作為「雙少數」的未來賴政府，即使不接受政黨比例，最少在提名前也要跟在野黨溝通，卻完全看不到誠意。

國民黨立委許宇甄指出，賴清德只贏得四成選票，立法院席次未過半，若要施政無阻礙，必須做到他在勝選演說中所說的「溝通、協商、參與、合作」，但目前看來，賴清德只在乎敗選者、落跑者的位子，用人唯親，派系優先，如此怎可能做到「團結台灣、社會溝通」？她呼籲賴清德應該釋出善意，加強對話。

民眾黨發言人戴于文表示，賴清德當選至今，從未邀約拜會在野黨，顯見他執政的傲慢心態，儘管民進黨即將邁入第三任期，但賴清德不僅得票未占多數，目前在立法院也是朝小野大的局面；他呼籲賴清德放棄執政的傲慢，用心傾聽在野黨及草根庶民的聲音，才是未來的執政之道。

對於在野黨的質疑，記者詢問賴團隊人士，未獲回應。有民進黨人士指出，蔡英文總統在卸任前啟動朝野對話，並提出希望建立政黨溝通平台，蔡賴一體，蔡總統已有邀請在野黨會談，民眾黨主席柯文哲也與蔡會面，要怪就怪國民黨主席朱立倫未答應會面，給蔡軟釘子。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，賴清德願意做、也會去做，但現階段可能事務繁忙，她相信賴清德在上任後就會啟動對話。賴清德已排定明晚宴請民進黨立委，吳思瑤說，賴清德身為民進黨主席，先與執政黨立委對話後，隨即就會與在野黨溝通。

民進黨立委林宜瑾認為，這次是民進黨政府第三次連任，與扁、馬、蔡時期不大相同，賴清德身分雖是黨主席，也還是副總統，他是謹守分際的人，許多不宜在現有身分做的事情，他會尊重蔡總統。

民進黨立委許智傑則說，這陣子立法院的朝野衝突，讓大家都很憂心；如果賴清德未來能與在野黨領袖會面，創造朝野互動的機會，他樂觀其成。