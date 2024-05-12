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NCC審查卡關 副主委提名人陳炳宏續任民視自律委員

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者吳思賢報導
照片為陳炳宏教授。圖／取自台師大官網
照片為陳炳宏教授。圖／取自台師大官網

國家通訊傳播委員會（NCC）的新提名委員在立法院的審查卡關，後續會不會再進行，還是要拖到修法後再審，各界都沒有答案。

NCC副主委被提名人、台師大陳炳宏教授5月10日星期五出席民視自律委員會，並且續任下個年度的自律委員。

由於NCC委員不能擔任電視台的任何職務，包括自律委員，以免利益衝突，陳炳宏教授的續任民視自律委員，是否透露對後續的審查與立法院同意權投票感到不樂觀，引發關注。

民視自律委員會的成員都是邀請傳播學界的學者擔任，陳炳宏是美國賓州州立大學大眾傳播博士，現任台師大大傳所教授，已經擔任民視自律委員多年。民視節目部過去一年沒有被NCC開罰，顯示民視節目部的內部自律很有成效。

儘管陳炳宏續任民視自律委員，但是不影響他作為NCC副主委被提名人的身分，未來如果通過立法院投票，只要在就職之前辭去民視自律委員即可。

聚傳媒

NCC 台師大 民視

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